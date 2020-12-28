Белград, , 16:06 — REGNUM Сербия ожидает, что поддержка, которую Евросоюз оказывает Белграду и Приштине в ходе переговоров о «нормализации отношений» будет конкретной, а не только словесной. Об этом заявил председатель комитета по Косово и Метохии в парламенте Сербии Милован Дрецун.

По его словам, ЕС не хочет использовать «мягкую силу» и заставить Приштину выполнить взятые на себя обязательства по формированию Сообщества сербских муниципалитетов в южном сербском крае.

«У Евросоюза нет нужного политического влияния, чтобы заставить Приштину создать Сообщество сербских муниципалитетов, без чего не будет продвижения в переговорах и продления диалога по другими чувствительными вопросами», — процитировал телеканал РТС слова Дрецуна.

Парламентарий отметил, что Приштина намерена создать этнически чистую албанскую территорию, чтобы она потом могла без проблем присоединиться к Албании.

«И поэтому власти в Приштине воспрепятствуют созданию любой системы, которая была бы на пользу сербам в Косово и Метохии. А Сообщество сербских муниципалитетов — это механизм защиты и выживания сербского народа, он защищает сербов и создает условия для их возвращения в край», — сказал Милован Дрецун.

Напомним, что в соответствии с договоренностями 2013 года в рамках Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, косовские муниципалитеты, населенные преимущественно сербами, должны объединиться в Сообщество сербских муниципалитетов. Сепаратистские власти в Приштине отказываются формировать эту ассоциацию. До сих пор также нет ясности по поводу того, какими именно полномочиями обладало бы Сообщество сербских муниципалитетов.