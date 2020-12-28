Киев, , 16:02 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал законопроект о территориальной обороне. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос 28 декабря во время пресс-конференции.

В рамках законопроекта членам так называемой «территориальной обороны» предлагают раздать 80 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Кривонос не видит в этом угрозы, поскольку на руках у жителей Украины и так находится более миллиона единиц оружия.

По его словам, законопроект №4504 обсуждался руководством правоохранительных органов и профильным комитетом Верховной рады. Его планируют рассмотреть в Раде в феврале-марте 2021 года.

Напомним, по оценке экспертов, после начала гражданской войны на Украине, в руках населения страны оказалось более 4,5 млн единиц нелегального стрелкового оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ раскритиковали слова главы Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае «нападения» России на Украину.

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