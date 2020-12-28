Киев, , 14:53 — REGNUM Власти Украины отвечают за все последствия отказа от российской вакцины против COVID-19. Об этом заявил 28 декабря депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 28 декабря телеканал 122.ua.

По его словам, из-за русофобской политики властей Украины в стране затягивается вакцинация населения.

«Производство могло начаться в мае-начале июня 2021 года. Именно с этого времени могла быть начата массовая вакцинация граждан Украины», — рассказал политик.

По его словам, из-за этого экономика Украины позже начнёт своё восстановление, а значит, экономические последствия пандемии будут более тяжёлыми для страны.

«То, что власть этого не сделала, означает, что она должна нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан», — подчеркнул Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ОПЗЖ заявил, что Украину с 2004 года планомерно превращают в «помойную яму». Этот процесс, по его словам, успешно продолжает действующий президент страны Владимир Зеленский.

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