Ташкент, , 14:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратится с посланием к парламенту республики 29 декабря, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекистанский лидер подведет итоги уходящего года, определит цели и задачи на новый год. Глава государства отметит результаты и достижения в рамках программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Мирзиёев также предложит название для следующего года и обозначит приоритеты внешней и внутренней политики. Послание начнется в 11:00 (9:00 мск). В мероприятии примут участие депутаты законодательной палаты и члены Олий Мажилиса, а также представители общественности и госорганов.