Москва, , 14:37 — REGNUM Болгарский посол в России Атанас Крыстин посетил МИД РФ, куда он был вызван из-за высылки сотрудника российского торгпредства из Софии.

Как сообщает РИА Новости, посол Болгарии в Москве прибыл в здание внешнеполитического ведомства России на Смоленской площади, где он пробыл менее получаса.

Также указывается, что по выходе из здания российского МИД болгарский посол отказался давать комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что власти страны подозревают обладающего дипломатическим статусом гражданина РФ в сборе военной информации, а 18 декабря болгарский МИД объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России персоной нон грата.