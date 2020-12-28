Сеул, , 14:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение продлить до 7 января 2021 года приостановку авиасообщения с Великобританией с целью предотвращения проникновения нового штамма коронавируса в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По их данным, пассажирам, прибывающих из Великобритании или ЮАР, включая транзитных пассажиров, необходимо иметь себе документ, подтверждающий отрицательный результат на коронавирус.

Также приостанавливается выдача дипломатических, служебных и гуманитарных виз. Кроме того, планируется увеличить число проводимых тестов для всех прибывающих в страну перед помещением на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен к трёх человек, вернувшихся в Южной Кореи из Великобритании.

Читайте также: Новый штамм SARS-CoV-2 выявлен у трёх человек в Южной Корее