28 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

После серии принимавшихся весной полумер по борьбе с коронавирусом японские власти, наконец-то, решились на кардинальные методы защиты своей страны от поразившей мир инфекции. Для защиты от угрозы проникновения на Японские острова самого коронавируса и его мутаций решено ввести временный запрет на въезд в Японию любых лиц из иностранных государств. Срок действия запрета определен с 28 декабря по 31 января.

Анатолий Кошкин, , 15:32 — REGNUM После серии принимавшихся весной полумер по борьбе с коронавирусом японские власти, наконец-то, решились на кардинальные методы защиты своей страны от поразившей мир инфекции. Для защиты от угрозы проникновения на Японские острова самого коронавируса и его мутаций решено ввести временный запрет на въезд в Японию любых лиц из иностранных государств. Срок действия запрета определен с 28 декабря по 31 января. Исключение сделано лишь для возвращающихся из-за рубежа граждан Японии, которые по прибытии обязаны пройти строгий двухнедельный карантин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

То, что одной из основных причин ввоза в страну COVID-19 и его мутаций являются иностранцы и возвращающиеся из зарубежных поездок японцы, общеизвестно. Вот и быстро распространяющаяся в Великобритании опасная мутация возбудителя этого заболевания привезена в Страну восходящего солнца посетившими Британские острова пятью японцами-путешественниками.

Подвергшийся жесткой критике за поощрение в разгар пандемии внутреннего туризма под лозунгом Go To Travel («Отправимся в путешествие») премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, видимо, перепугавшись резкого падения своего рейтинга с 56% до 39% при почти 80% не одобряющих эту «кампанию» японцев, счел за благо свернуть ее вовсе. И объявить, что его правительство прекратило выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира в связи с появлением нового, более агрессивного штамма коронавируса. «Из-за обнаружения этой новой разновидности, — сказал он журналистам в своей токийской резиденции, — мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращен въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам». Правда, не совсем понятно, о каких визах идет речь, если большинство европейских, да и не только европейских, стран имеют соглашения о безвизовом въезде в Японию.

Ёсихидэ Суга 内閣官房内閣広報室

Но, как и весной, об объявлении чрезвычайного положения в Японии речь не идет. Премьер лишь призывает соблюдать правила гигиены. Напомнив в выступлении по телевидению, что новый, «британский» штамм коронавируса, по мнению экспертов, более заразен, он сказал: «Однако средства профилактики остаются прежними. Я призываю вас неуклонно соблюдать такие правила, как мытье рук и ношение защитных масок. И давайте тихо проведем наступающие новогодние праздники».

Однако в много пьющей на Новый год Японии трудно соблюдать введенный запрет на употребление спиртного большими компаниями. Ибо «бонэнкай» — пирушка сослуживцев и друзей по случаю прощания с уходящим годом — это, можно сказать, не только традиция, но и элемент бытовой культуры. Вот одно из определений этих предновогодних застолий: «Считается, что бонэнкай — это отличный способ вспомнить всё произошедшее за последний год, оставить всё плохое в прошлом году и войти в Новый год полным сил и энергии. Но как вот так взять и забыть всё плохое? Японцы знают ответ: пить, пить и пить!»

И хотя премьер Суга, как сообщают, спиртным не увлекается и ведет здоровый образ жизни, как политик, он не может уклоняться от традиции сборищ за столом. Недавно он подвергся публичной критике в связи с тем, что принимал участие в двух массовых обедах за один день, в одном из которых приняло участие около 15 человек, а во втором — восемь. Выяснилось, что и министр по вопросам проведения Олимпийских игр Сэйко Хасимото участвовала в вечеринке «бонэнкай», организованной в местном ресторане.

Коронавирус в Токио. Японии nakashi

Ну, а их однопартиец и действующий депутат японского парламента, бывший министр по «делам Окинавы и северных территорий» — японский «смотрящий» за нашими Курильскими островами — Мицухиро Миякоси, как сообщает агентство Киодо, «вопреки призыву правительства не принимать пищу большими компаниями — больше пяти человек, участвовал в вечеринке числом около 30 человек и во время пьянки упал и получил легкую травму, после чего был доставлен в больницу». Правда, быстро принес извинения. «Я глубоко сожалею о том, что посетил вечеринку с алкоголем, и прошу прощения у людей», — заявил депутат от правящей ЛДП через свой офис.

Возвращаясь же к объявлению японским правительством запрета на въезд иностранцев в свою страну, хотелось бы это решение поддержать, ибо, как показывает опыт других стран, в частности Китая, именно государство способно и обязано делать всё возможное для ограждения своих граждан от распространения опасных вирусов из-за рубежа.