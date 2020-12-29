29 декабря 2020 | Время чтения 21 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2020 года федеральный центр подтвердил курс на решение не только тактических (в рамках преодоления последствий пандемии и экономического кризиса), но и стратегических задач в региональной политике (в том числе связанных с развитием социальной и транспортной инфраструктуры) — в комплексе с поддержкой инструментов независимого контроля за осуществлением этих целей. Среди ключевых акций месяца, в ходе которых были затронуты эти задачи, можно выделить ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, а также совместное заседание Госсовета (в обновленном составе) и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее под председательством главы государства.

Во-первых, развитие первичного звена системы здравоохранения остается одним из приоритетов для федеральных властей. Задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции стали одним из побудительных мотивов для работы в этом направлении (стоит отметить, например, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о дальнейшей модернизации инфекционной службы, на реализацию которой в 2021 году будет направлено 17 млрд рублей). При этом курс на пересмотр многих прежних подходов к реформе системы здравоохранения с акцентом на развитие первичного звена медицинских учреждений был обозначен еще до начала пандемии. Знаковым стало в этом смысле расширенное заседание президиума Госсовета, прошедшее в октябре 2019 года в Светлогорске. При этом масштабные вложения в решение этой задачи, скорее всего, будут связаны с дальнейшим вовлечением общественности в реализацию независимого контроля за ситуацией — прежде всего на платформе «Единой России». Так, в ходе первого социального онлайн-форума партии, прошедшего при участии президента, глава государства обратился к активистам партии и общественникам с призывом «внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждаются в госпитализации, помещались в стационары, чтобы проходили там лечение». Можно предположить, что перед партией большинства и социально ориентированными НКО могут быть поставлены и более широкие задачи по организации независимого мониторинга системы здравоохранения.

Во-вторых, реализация подобных задач в социальной сфере предполагает увеличение соответствующих расходов не только из федерального, но и из региональных бюджетов, а значит, требует корректировки подходов к контролю за финансовой политикой регионов. В этом смысле показателен ряд предложений губернатора Челябинской области Алексея Текслера, представленных им на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (среди них, например, — призыв разрешить увеличить предельный дефицит, предусмотренный соглашениями регионов с Минфином России, с 10 до 15% от собственных доходов).

Алексей Текслер Gubernator74.ru

В-третьих, Владимир Путин назвал в числе ключевых задач необходимость «инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию». Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин определил эту цель как необходимость «сделать новый транспортный каркас страны». Такой курс предполагает не только реализацию крупнейших международных проектов в транспортной сфере (например, в рамках развития коридора Европа — Западный Китай), но и реконструкцию сети региональных дорог (по планам, представленным Хуснуллиным, в 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна превысить 50%). Такие планы предполагают, с одной стороны, активную работу в одной из сфер, которая для многих граждан является показателем эффективности деятельности властей (проекты по реконструкции и строительству трасс регионального и межмуниципального значения могут стать и частью повестки парламентской кампании 2021 года). С другой стороны, предсказуем дальнейший рост интереса проверяющих и правоохранительных органов к деятельности подрядчиков, а также региональных и муниципальных чиновников, курирующих подобные вопросы.

В-четвертых, одной из задач, обозначенных федеральными властями, становится развертывание «системы поддержки инвестиций средних компаний на уровне субъектов Российской Федерации», которая, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, будет запущена в пилотных регионах страны не позднее 30 сентября 2021 года. Работа в этом направлении может повлиять и на баланс внутриэлитной ситуации в регионах, способствуя ослаблению или укреплению позиций политически влиятельных бизнес-игроков регионального уровня.

Возраставшая в последние годы роль Госсовета в обсуждении и формулировании федеральной политики, скорее всего, усилится в 2021 году. Можно предположить, что как минимум часть губернаторов, возглавивших региональные отделения «Единой России», будут активно выступать с публичными инициативами на площадке Госсовета и созданных в его рамках комиссий. А введение в состав Госсовета двух руководителей муниципального уровня (главы Евпатории Олеси Харитоненко, а также руководителя Саткинского района Челябинской области Александра Глазкова) свидетельствует о намерении руководства страны не только в соответствии с формулировкой Владимира Путина «обеспечить большую включённость… муниципалитетов в формирование общенациональных решений», но и активизировать прямую работу с этим уровнем власти. Это предполагает дополнительные меры как по поддержке муниципальных образований (в том числе в рамках задач по развитию сельских территорий), так и по кадровому обновлению органов власти этого уровня, а также реализацию более жестких шагов по пресечению злоупотреблений в сфере расходования бюджетных средств и организации госзакупок.

Харитоненко Олеся Викторовна Gor.my-evp.ru

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В декабре резонансные решения, влияющие на баланс сил в среде региональных элит, как правило, выдвигаются или принимаются в субъектах Федерации с высоким протестным потенциалом. Одной из причин анонсирования таких предложений именно в течение нескольких недель, предшествующих Новому году, может стать намерение их инициаторов снизить негативный общественный резонанс (что в протестных регионах связано с большими издержками), а в период предпраздничного снижения интереса к политическим темам эту задачу решить проще.

Среди подобных инициатив, оказавшихся в фокусе внимания, можно отметить обсуждение регионального законопроекта «О перераспределении градостроительных полномочий», предполагающего передачу части этих полномочий от муниципальных властей областного центра и Томского района на уровень субъекта Федерации. События в Томской области можно считать частью тенденции, которая ранее уже затронула ряд регионов. При этом больше вероятности лоббирования подобных решений со стороны региональных властей в субъектах Федерации как с ярко выраженными протестными настроениями в административных центрах, так и с меньшим уровнем подобных рисков, но с неустойчивым внутриэлитным балансом после смены губернатора. С последним из названных сценариев можно связывать поддержку Советом депутатов Липецкой области в декабре 2019 года законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным органам власти в сфере градостроительной деятельности, транспорта и теплоснабжения (принятого через несколько месяцев после избрания главой региона Игоря Артамонова, сменившего на этом посту губернатора-«старожила» Олега Королева).

Учитывая особое внимание федерального центра к сфере жилищного строительства (задачу выйти на уровень введения в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья ежегодно Владимир Путин поставил еще в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, вопросы развития строительной отрасли затрагивались и на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2020 года), в 2021 году можно ожидать шагов по перераспределению этих полномочий в ряде других регионов. Наибольший резонанс такие инициативы, безусловно, приобретут в тех административных центрах, где выше представительство оппонентов региональных властей в городских представительных органах, а также в субъектах Федерации, где в наступающем году ожидаются избирательные кампании регионального и муниципального уровня (так, в Томской области в 2021 году должны состояться выборы в региональную Законодательную думу).

Игорь Артамонов Admlip.ru

Другим примером резонансных решений в сфере взаимодействия региональных и муниципальных властей в протестных субъектах Федерации со сложной внутриэлитной конфигурацией стали перестановки в Свердловской области — переход мэра города Екатеринбурга Александра Высокинского на должность первого вице-губернатора с одновременным назначением занимавшего этот пост Алексея Орлова вице-мэром административного центра. Это решение также принято в субъекте Федерации, где в 2021 году ожидается не только федеральная кампания, но и выборы в Заксобрание. Проведение такой рокировки вполне логично накануне предвыборного года (в том числе с учетом сложных отношений Александра Высокинского с заметной частью депутатов городской думы). Переход в городскую администрацию Алексея Орлова может быть сигналом команды губернатора Евгения Куйвашева региональным элитам — о намерении оставаться в должности в ближайшей перспективе (на слухи о возможном переходе теперь уже бывшего первого вице-губернатора в другой регион ранее неоднократно опирались прогнозы о якобы готовящейся смене руководства субъекта Федерации).

В целом в январе-феврале 2021 года власти в регионах со сложной внутриэлитной конфигурацией, скорее всего, продолжат усилия по укреплению собственных позиций на муниципальном уровне. Но подобные шаги, вероятно, будут получать больший резонанс с более активным участием в сопутствующих публичных конфликтах на этом уровне игроков, рассчитывающих на различные формы участия в парламентской гонке. Таким образом, внутриэлитные конфликты в первые месяцы года будут уже в значительной степени проходить в режиме предвыборной кампании, что предполагает более активное вовлечение в них медиа и общественности (в том числе локальных протестных групп).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Подготовка и реализация крупных инфраструктурных проектов, утверждение обновленного состава Госсовета, протестные кампании и изменение лоббистского потенциала представителей регионов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в декабре.

Входят в число фигурантов рейтинга назначенные на свои должности в ноябре врио главы Мордовии Артем Здунов (54-е место) и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков (72-е место). После утверждения Народным собранием Дагестана кандидатуры премьера республики продолжается восходящий тренд для врио главы региона Сергея Меликова (с 23-го на 14-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). При этом теряет позиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 59-го на 63-е место).

Сергей Меликов President.e-dag.ru

После встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным, на которой обсуждались, в частности, крупные проекты в сфере дорожного строительства, укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 12-го на 8-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Также усиливается влияние губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 67-го на 51-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Образование». Заявление Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции об особом внимании к вопросам водоснабжения Крыма («без всяких сомнений, экономить на этом государство не будет»), а также включение в состав Госсовета главы Евпатории Олеси Харитоненко становятся позитивными информационными поводами для Сергея Аксенова (с 14-го на 12-е место).

После утверждения в качестве основного проекта прохождения трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург варианта с подходом к Великому Новгороду усиливается влияние новгородского губернатора Андрея Никитина (с 19-го на 18-е место), также возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Социальная политика». Переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 26-го на 20-е место). Среди позитивных информационных поводов для него — начало строительства транспортного обхода на трассе Тимашевск — Полтавская, а также работ по реализации проекта Дальнего западного обхода Краснодара. В группу с сильным влиянием переходит губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 51-го на 47-е место) — вероятно, после старта строительства обхода федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг Аксая, а также начала поиска Минтрансом подрядчика для реализации проекта Северного обхода областного центра. После поддержки Межведомственной комиссией при Минтрансе проекта строительства моста через Лену, а также подписания соглашения со Сбербанком об открытии кредитной линии на 10 лет с лимитом до 25 млрд руб. для его реализации укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 39-го на 34-е место).

На фоне планов реализации в Карелии региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период 2021—2025 годов с объемом финансирования около 3,3 млрд рублей (основную часть средств предполагается получить из федерального бюджета) укрепляются позиции главы региона Артура Парфенчикова (с 36-го на 25-е место).

Артура Парфенчиков Пресс-служба правительства Карелии

После жалоб жителей региона представителям Генпрокуратуры на проблемы с ликвидацией последствий ледяного шторма теряет позиции губернатор Приморского края Олег Кожемяко (с 15-го на 19-е место). Оказавшийся в фокусе внимания федеральных СМИ митинг в Южно-Сахалинске с выражением недоверия главе региона становится негативным информационным поводом для губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 10-го на 13-е место). Обсуждение в федеральных медиа сюжета, связанного с прохождением губернатором Владимирской области лечения в столичной частной клинике, приводит к потере влияния Владимиром Сипягиным (с 77-го на 81-е место). Задержание сотрудниками ФСБ зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина ведет к ослаблению позиций главы республики Алексея Цыденова (с 78-го на 80-е место). Ожидаемое изменение с 1 января 2021 года налогового режима на добычу высоковязкой и сверхвязкой нефти, несмотря на усилия политиков региона по сохранению соответствующих льгот, является проблемной темой для главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 52-го на 60-е место).

Кроме того, покидают группу с очень сильным влиянием губернатор Курской области Роман Старовойт (с 18-го на 22-е место) и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (с 20-го на 23-е место), заметно теряют позиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (с 30-го на 39-е место), глава Чувашии Олег Николаев (с 56-го на 64-е место), губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (с 61-го на 69-е место), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 70-го на 79-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в ноябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,44 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,16 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 5 6,79 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 3 6,62 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 4 6,34 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 6 6 6,10 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 7 7 6,05 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 8 12 6,02 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 9 8 5,87 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 10 11 5,82 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 11 9 5,72 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 12 14 5,67 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 13 10 5,60 Меликов Сергей Алимович И.о. главы Республики Дагестан 14 23 5,56 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 15 16 5,50 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 16 13 5,48 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 17 17 5,41 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 18 19 5,39 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 19 15 5,36 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 20 26 5,33 Сильное влияние Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 21 22 5,30 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 22 18 5,22 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 23 20 5,20 Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя 24 21 5,17 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 25 36 5,15 Кобзев Игорь Иванович Губернатор Иркутской области 26 25 5,11 Махонин Дмитрий Николаевич Губернатор Пермского края 27 27 5,07 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 28 29 5,05 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 29 24 5,00 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 30 35 4,95 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 31 28 4,90 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 32 31 4,88 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 33 32 4,85 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 34 39 4,82 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 35 38 4,80 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 36 34 4,77 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 37 37 4,74 Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 38 33 4,70 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 39 30 4,68 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 40 40 4,65 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 41 41 4,63 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 42 43 4,60 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 43 45 4,58 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 44 44 4,55 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 45 46 4,51 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 46 42 4,49 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 47 51 4,46 Цыбульский Александр Витальевич Губернатор Архангельской области 48 47 4,44 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 49 49 4,42 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 50 48 4,40 Среднее влияние Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 51 67 4,37 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 52 65 4,35 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 53 54 4,33 Здунов Артём Алексеевич И.о. главы Республики Мордовия 54 — 4,30 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 55 58 4,28 Гольдштейн Ростислав Эрнстович Губернатор Еврейской автономной области 56 53 4,23 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 57 50 4,20 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 58 55 4,18 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 59 57 4,15 Уйба Владимир Викторович Глава Республики Коми 60 52 4,12 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 61 63 4,10 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 62 62 4,07 Дегтярёв Михаил Владимирович И.о. губернатора Хабаровского края 63 59 4,00 Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики 64 56 3,97 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 65 60 3,90 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 66 69 3,86 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 67 64 3,79 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 68 66 3,73 Бездудный Юрий Васильевич Губернатор Ненецкого автономного округа 69 61 3,67 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 70 68 3,64 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 71 72 3,61 Гладков Вячеслав Владимирович И.о. губернатора Белгородской области 72 - 3,55 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 73 74 3,48 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 74 76 3,40 Солодов Владимир Викторович Губернатор Камчатского края 75 75 3,37 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 76 71 3,35 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 77 73 3,33 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 78 80 3,26 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 79 70 3,22 Цыденов Алексей СамбуевичГлава Республики Бурятия 80 78 3,17 Сипягин Владимир ВладимировичГубернатор Владимирской области 81 77 3,15 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 82 83 3,11 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 83 79 3,07 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 84 82 3,00 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 85 81 2,97

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).