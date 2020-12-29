Дмитрий Орлов, 29 декабря 2020, 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов
В декабре 2020 года федеральный центр подтвердил курс на решение не только тактических (в рамках преодоления последствий пандемии и экономического кризиса), но и стратегических задач в региональной политике (в том числе связанных с развитием социальной и транспортной инфраструктуры) — в комплексе с поддержкой инструментов независимого контроля за осуществлением этих целей. Среди ключевых акций месяца, в ходе которых были затронуты эти задачи, можно выделить ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, а также совместное заседание Госсовета (в обновленном составе) и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее под председательством главы государства.
Во-первых, развитие первичного звена системы здравоохранения остается одним из приоритетов для федеральных властей. Задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции стали одним из побудительных мотивов для работы в этом направлении (стоит отметить, например, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о дальнейшей модернизации инфекционной службы, на реализацию которой в 2021 году будет направлено 17 млрд рублей). При этом курс на пересмотр многих прежних подходов к реформе системы здравоохранения с акцентом на развитие первичного звена медицинских учреждений был обозначен еще до начала пандемии. Знаковым стало в этом смысле расширенное заседание президиума Госсовета, прошедшее в октябре 2019 года в Светлогорске. При этом масштабные вложения в решение этой задачи, скорее всего, будут связаны с дальнейшим вовлечением общественности в реализацию независимого контроля за ситуацией — прежде всего на платформе «Единой России». Так, в ходе первого социального онлайн-форума партии, прошедшего при участии президента, глава государства обратился к активистам партии и общественникам с призывом «внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждаются в госпитализации, помещались в стационары, чтобы проходили там лечение». Можно предположить, что перед партией большинства и социально ориентированными НКО могут быть поставлены и более широкие задачи по организации независимого мониторинга системы здравоохранения.
Во-вторых, реализация подобных задач в социальной сфере предполагает увеличение соответствующих расходов не только из федерального, но и из региональных бюджетов, а значит, требует корректировки подходов к контролю за финансовой политикой регионов. В этом смысле показателен ряд предложений губернатора Челябинской области Алексея Текслера, представленных им на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (среди них, например, — призыв разрешить увеличить предельный дефицит, предусмотренный соглашениями регионов с Минфином России, с 10 до 15% от собственных доходов).
В-третьих, Владимир Путин назвал в числе ключевых задач необходимость «инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию». Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин определил эту цель как необходимость «сделать новый транспортный каркас страны». Такой курс предполагает не только реализацию крупнейших международных проектов в транспортной сфере (например, в рамках развития коридора Европа — Западный Китай), но и реконструкцию сети региональных дорог (по планам, представленным Хуснуллиным, в 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна превысить 50%). Такие планы предполагают, с одной стороны, активную работу в одной из сфер, которая для многих граждан является показателем эффективности деятельности властей (проекты по реконструкции и строительству трасс регионального и межмуниципального значения могут стать и частью повестки парламентской кампании 2021 года). С другой стороны, предсказуем дальнейший рост интереса проверяющих и правоохранительных органов к деятельности подрядчиков, а также региональных и муниципальных чиновников, курирующих подобные вопросы.
В-четвертых, одной из задач, обозначенных федеральными властями, становится развертывание «системы поддержки инвестиций средних компаний на уровне субъектов Российской Федерации», которая, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, будет запущена в пилотных регионах страны не позднее 30 сентября 2021 года. Работа в этом направлении может повлиять и на баланс внутриэлитной ситуации в регионах, способствуя ослаблению или укреплению позиций политически влиятельных бизнес-игроков регионального уровня.
Возраставшая в последние годы роль Госсовета в обсуждении и формулировании федеральной политики, скорее всего, усилится в 2021 году. Можно предположить, что как минимум часть губернаторов, возглавивших региональные отделения «Единой России», будут активно выступать с публичными инициативами на площадке Госсовета и созданных в его рамках комиссий. А введение в состав Госсовета двух руководителей муниципального уровня (главы Евпатории Олеси Харитоненко, а также руководителя Саткинского района Челябинской области Александра Глазкова) свидетельствует о намерении руководства страны не только в соответствии с формулировкой Владимира Путина «обеспечить большую включённость… муниципалитетов в формирование общенациональных решений», но и активизировать прямую работу с этим уровнем власти. Это предполагает дополнительные меры как по поддержке муниципальных образований (в том числе в рамках задач по развитию сельских территорий), так и по кадровому обновлению органов власти этого уровня, а также реализацию более жестких шагов по пресечению злоупотреблений в сфере расходования бюджетных средств и организации госзакупок.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В декабре резонансные решения, влияющие на баланс сил в среде региональных элит, как правило, выдвигаются или принимаются в субъектах Федерации с высоким протестным потенциалом. Одной из причин анонсирования таких предложений именно в течение нескольких недель, предшествующих Новому году, может стать намерение их инициаторов снизить негативный общественный резонанс (что в протестных регионах связано с большими издержками), а в период предпраздничного снижения интереса к политическим темам эту задачу решить проще.
Среди подобных инициатив, оказавшихся в фокусе внимания, можно отметить обсуждение регионального законопроекта «О перераспределении градостроительных полномочий», предполагающего передачу части этих полномочий от муниципальных властей областного центра и Томского района на уровень субъекта Федерации. События в Томской области можно считать частью тенденции, которая ранее уже затронула ряд регионов. При этом больше вероятности лоббирования подобных решений со стороны региональных властей в субъектах Федерации как с ярко выраженными протестными настроениями в административных центрах, так и с меньшим уровнем подобных рисков, но с неустойчивым внутриэлитным балансом после смены губернатора. С последним из названных сценариев можно связывать поддержку Советом депутатов Липецкой области в декабре 2019 года законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным органам власти в сфере градостроительной деятельности, транспорта и теплоснабжения (принятого через несколько месяцев после избрания главой региона Игоря Артамонова, сменившего на этом посту губернатора-«старожила» Олега Королева).
Учитывая особое внимание федерального центра к сфере жилищного строительства (задачу выйти на уровень введения в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья ежегодно Владимир Путин поставил еще в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, вопросы развития строительной отрасли затрагивались и на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2020 года), в 2021 году можно ожидать шагов по перераспределению этих полномочий в ряде других регионов. Наибольший резонанс такие инициативы, безусловно, приобретут в тех административных центрах, где выше представительство оппонентов региональных властей в городских представительных органах, а также в субъектах Федерации, где в наступающем году ожидаются избирательные кампании регионального и муниципального уровня (так, в Томской области в 2021 году должны состояться выборы в региональную Законодательную думу).
Другим примером резонансных решений в сфере взаимодействия региональных и муниципальных властей в протестных субъектах Федерации со сложной внутриэлитной конфигурацией стали перестановки в Свердловской области — переход мэра города Екатеринбурга Александра Высокинского на должность первого вице-губернатора с одновременным назначением занимавшего этот пост Алексея Орлова вице-мэром административного центра. Это решение также принято в субъекте Федерации, где в 2021 году ожидается не только федеральная кампания, но и выборы в Заксобрание. Проведение такой рокировки вполне логично накануне предвыборного года (в том числе с учетом сложных отношений Александра Высокинского с заметной частью депутатов городской думы). Переход в городскую администрацию Алексея Орлова может быть сигналом команды губернатора Евгения Куйвашева региональным элитам — о намерении оставаться в должности в ближайшей перспективе (на слухи о возможном переходе теперь уже бывшего первого вице-губернатора в другой регион ранее неоднократно опирались прогнозы о якобы готовящейся смене руководства субъекта Федерации).
В целом в январе-феврале 2021 года власти в регионах со сложной внутриэлитной конфигурацией, скорее всего, продолжат усилия по укреплению собственных позиций на муниципальном уровне. Но подобные шаги, вероятно, будут получать больший резонанс с более активным участием в сопутствующих публичных конфликтах на этом уровне игроков, рассчитывающих на различные формы участия в парламентской гонке. Таким образом, внутриэлитные конфликты в первые месяцы года будут уже в значительной степени проходить в режиме предвыборной кампании, что предполагает более активное вовлечение в них медиа и общественности (в том числе локальных протестных групп).
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Подготовка и реализация крупных инфраструктурных проектов, утверждение обновленного состава Госсовета, протестные кампании и изменение лоббистского потенциала представителей регионов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в декабре.
Входят в число фигурантов рейтинга назначенные на свои должности в ноябре врио главы Мордовии Артем Здунов (54-е место) и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков (72-е место). После утверждения Народным собранием Дагестана кандидатуры премьера республики продолжается восходящий тренд для врио главы региона Сергея Меликова (с 23-го на 14-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). При этом теряет позиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 59-го на 63-е место).
После встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным, на которой обсуждались, в частности, крупные проекты в сфере дорожного строительства, укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 12-го на 8-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Также усиливается влияние губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 67-го на 51-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Образование». Заявление Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции об особом внимании к вопросам водоснабжения Крыма («без всяких сомнений, экономить на этом государство не будет»), а также включение в состав Госсовета главы Евпатории Олеси Харитоненко становятся позитивными информационными поводами для Сергея Аксенова (с 14-го на 12-е место).
После утверждения в качестве основного проекта прохождения трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург варианта с подходом к Великому Новгороду усиливается влияние новгородского губернатора Андрея Никитина (с 19-го на 18-е место), также возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Социальная политика». Переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 26-го на 20-е место). Среди позитивных информационных поводов для него — начало строительства транспортного обхода на трассе Тимашевск — Полтавская, а также работ по реализации проекта Дальнего западного обхода Краснодара. В группу с сильным влиянием переходит губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 51-го на 47-е место) — вероятно, после старта строительства обхода федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг Аксая, а также начала поиска Минтрансом подрядчика для реализации проекта Северного обхода областного центра. После поддержки Межведомственной комиссией при Минтрансе проекта строительства моста через Лену, а также подписания соглашения со Сбербанком об открытии кредитной линии на 10 лет с лимитом до 25 млрд руб. для его реализации укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 39-го на 34-е место).
На фоне планов реализации в Карелии региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период 2021—2025 годов с объемом финансирования около 3,3 млрд рублей (основную часть средств предполагается получить из федерального бюджета) укрепляются позиции главы региона Артура Парфенчикова (с 36-го на 25-е место).
После жалоб жителей региона представителям Генпрокуратуры на проблемы с ликвидацией последствий ледяного шторма теряет позиции губернатор Приморского края Олег Кожемяко (с 15-го на 19-е место). Оказавшийся в фокусе внимания федеральных СМИ митинг в Южно-Сахалинске с выражением недоверия главе региона становится негативным информационным поводом для губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 10-го на 13-е место). Обсуждение в федеральных медиа сюжета, связанного с прохождением губернатором Владимирской области лечения в столичной частной клинике, приводит к потере влияния Владимиром Сипягиным (с 77-го на 81-е место). Задержание сотрудниками ФСБ зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина ведет к ослаблению позиций главы республики Алексея Цыденова (с 78-го на 80-е место). Ожидаемое изменение с 1 января 2021 года налогового режима на добычу высоковязкой и сверхвязкой нефти, несмотря на усилия политиков региона по сохранению соответствующих льгот, является проблемной темой для главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 52-го на 60-е место).
Кроме того, покидают группу с очень сильным влиянием губернатор Курской области Роман Старовойт (с 18-го на 22-е место) и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (с 20-го на 23-е место), заметно теряют позиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (с 30-го на 39-е место), глава Чувашии Олег Николаев (с 56-го на 64-е место), губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (с 61-го на 69-е место), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 70-го на 79-е место).
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в ноябре
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|8,44
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,16
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|3
|5
|6,79
|Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург
|4
|3
|6,62
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|5
|4
|6,34
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|6
|6
|6,10
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|7
|7
|6,05
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|8
|12
|6,02
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|9
|8
|5,87
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|10
|11
|5,82
|Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан
|11
|9
|5,72
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|12
|14
|5,67
|Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области
|13
|10
|5,60
|Меликов Сергей Алимович И.о. главы Республики Дагестан
|14
|23
|5,56
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|15
|16
|5,50
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|16
|13
|5,48
|Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области
|17
|17
|5,41
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|18
|19
|5,39
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края
|19
|15
|5,36
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|20
|26
|5,33
|Сильное влияние
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|21
|22
|5,30
|Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области
|22
|18
|5,22
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|23
|20
|5,20
|Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя
|24
|21
|5,17
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|25
|36
|5,15
|Кобзев Игорь Иванович Губернатор Иркутской области
|26
|25
|5,11
|Махонин Дмитрий Николаевич Губернатор Пермского края
|27
|27
|5,07
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики
|28
|29
|5,05
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|29
|24
|5,00
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|30
|35
|4,95
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|31
|28
|4,90
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|32
|31
|4,88
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|33
|32
|4,85
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|34
|39
|4,82
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|35
|38
|4,80
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|36
|34
|4,77
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|37
|37
|4,74
|Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области
|38
|33
|4,70
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|39
|30
|4,68
|Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики
|40
|40
|4,65
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|41
|41
|4,63
|Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области
|42
|43
|4,60
|Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области
|43
|45
|4,58
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|44
|44
|4,55
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|45
|46
|4,51
|Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области
|46
|42
|4,49
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|47
|51
|4,46
|Цыбульский Александр Витальевич Губернатор Архангельской области
|48
|47
|4,44
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|49
|49
|4,42
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|50
|48
|4,40
|Среднее влияние
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|51
|67
|4,37
|Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия
|52
|65
|4,35
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|53
|54
|4,33
|Здунов Артём Алексеевич И.о. главы Республики Мордовия
|54
|—
|4,30
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|55
|58
|4,28
|Гольдштейн Ростислав Эрнстович Губернатор Еврейской автономной области
|56
|53
|4,23
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|57
|50
|4,20
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|58
|55
|4,18
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|59
|57
|4,15
|Уйба Владимир Викторович Глава Республики Коми
|60
|52
|4,12
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|61
|63
|4,10
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|62
|62
|4,07
|Дегтярёв Михаил Владимирович И.о. губернатора Хабаровского края
|63
|59
|4,00
|Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики
|64
|56
|3,97
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|65
|60
|3,90
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|66
|69
|3,86
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
|67
|64
|3,79
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|68
|66
|3,73
|Бездудный Юрий Васильевич Губернатор Ненецкого автономного округа
|69
|61
|3,67
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|70
|68
|3,64
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|71
|72
|3,61
|Гладков Вячеслав Владимирович И.о. губернатора Белгородской области
|72
|-
|3,55
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|73
|74
|3,48
|Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области
|74
|76
|3,40
|Солодов Владимир Викторович Губернатор Камчатского края
|75
|75
|3,37
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|76
|71
|3,35
|Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области
|77
|73
|3,33
|Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края
|78
|80
|3,26
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|79
|70
|3,22
|Цыденов Алексей СамбуевичГлава Республики Бурятия
|80
|78
|3,17
|Сипягин Владимир ВладимировичГубернатор Владимирской области
|81
|77
|3,15
|Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай
|82
|83
|3,11
|Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия
|83
|79
|3,07
|Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия
|84
|82
|3,00
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|85
|81
|2,97
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).