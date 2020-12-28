Киев, , 13:12 — REGNUM Украина окончательно разорвала отношения с «русским миром». Об этом 28 декабря заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу «Международная политика».

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Кулебы, переговоры в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины, а также в трехсторонней контактной группе с участием России, ОБСЕ и Украины являются «далеко не легкими и очень длительными», однако Киев открыт для «творческих решений» и будет настаивать на конкретных шагах, способствующих мирному процессу в Донбассе.

При этом, как считает глава украинского МИД, власти страны не будут отклоняться от двух основополагающих принципов.

«Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что раз закон, предусматривающий украинизацию образования, приняла Верховная рада, значит, его нужно выполнять.