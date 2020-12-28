Джакарта, , 13:01 — REGNUM Правительство Индонезии временно приостанавливает все международные рейсы из-за нового штамма коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что все международные рейсы, запланированные в Индонезию с 1 по 14 января 2021 года, будут закрыты.

Известно, что иностранцы, прибывающие в Индонезию до 31 декабря, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

По словам главы МИД Индонезии, ограничения на поездки не касаются официальных визитов.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Азиатского банка развития (АБР), мировой туристический сектор не сможет восстановиться в следующем году, учитывая, что многие путешественники воздерживаются от поездок.

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