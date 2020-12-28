Токио, , 13:05 — REGNUM 25 декабря главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като провел встречу с послом Южной Кореи в Японии Нам Гван Пхё, в ходе которой призвал принять соответствующие меры в отношении исков, поданных жертвами принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, участники встречи отметили, что Сеул и Токио будут сотрудничать в организации и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр, который пройдут в столице Японии с июля по сентябрь 2021 года.

Стороны также подтвердили готовность сотрудничать в решении проблемы возврата на родину граждан Японии, похищенных северокорейскими агентами.

По сообщениям ежедневной газеты Sankei Shimbun, 26 декабря Като призвал Сеул добросовестно выполнять корейское-японское соглашение о «женщинах для утешения», которому исполнилось пять лет 28 декабря.

Женщины для утешения — эвфемизм, вошедший в употребление в годы Второй мировой войны для обозначения женщин, вынужденных быть сексуальными рабынями для обслуживания солдат и офицеров Императорской армии Японии в оккупированных странах и территориях до и во время Второй мировой войны.