Джакарта, , 11:29 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии предоставит социальную помощь в размере 300 тысяч индонезийских рупий в 2021 году, сообщает Kompas.

Социальная помощь была предоставлена правительством в результате пандемии.

«Планируется, что социальная помощь будет выдаваться с января по июнь 2021 года», — заявил министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди.

Известно, что помощь будет предоставлена семьям-бенефициарам, которые ещё не получили социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что празднование Рождества должно стать импульсом для осознания любви и заботы друг о друге в разгар трудностей.

Читайте также: Глава Индонезии: Рождество — импульс к заботе в трудное время

Читайте развитие сюжета: В Индонезии подтвердили свыше 719 тысяч носителей коронавируса