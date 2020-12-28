28 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

С некоторых пор в Японии фиксируют любые мероприятия по улучшению инфраструктуры на Курильских островах, которые Токио «законодательно» включил в состав своего государства, и незамедлительно реагируют на них дипломатическими демаршами.

Анатолий Кошкин, , 12:31 — REGNUM С некоторых пор в Японии фиксируют любые мероприятия по улучшению инфраструктуры на Курильских островах, которые Токио «законодательно» включил в состав своего государства, и незамедлительно реагируют на них дипломатическими демаршами. Не смогли наши соседи не откликнуться и на, казалось бы, сугубо внутрироссийское сообщение заместителя министра обороны России Тимура Иванова о планах строительства на островах новых объектов. При этом главным образом речь идет о возведении жилья для солдат и офицерских семей уникальной в России 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Цитируя замминистра Иванова, японское издание Yahoo News Japan рассказывает о том, что «российские военные строители уже ввели в эксплуатацию на Курильских островах более 25 различных сооружений, принадлежащих Минобороны РФ. И сообщает, что всего в плане значится возведение 51 сейсмостойкого объекта на данной территории Российской Федерации. Уже сданы, в том числе на Итурупе и Кунашире, семь общежитий для личного состава. Еще одно сейчас достраивается, оно будет сдано в начале будущего года. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах есть все необходимое для жизни».

Заметим, что сообщение всполошило не всех японцев, среди которых немало здравомыслящих людей, понимающих, с какими трудностями приходится сталкиваться несущим военную службу на Курилах солдатам и офицерам, особенно семейным. Один из читателей пишет: «А вы попробуйте поставить себя на место этих российских военных и членов их семей. Вы можете представить себе жизнь на отдаленных островах без всякой инфраструктуры? Если бы еще это была короткая командировка. А с семьей? Как быть с образованием детей? Как быть с недоступностью цивилизации? Это как если бы людей с Хоккайдо заставили бы жить на (необитаемых — А.К.) островах Сэнкаку!»

Плановая замена военнослужащих, проходящих службу на Курилах Mil.ru

Но цель редакторов японских изданий не в сочувствии испытывающим тяготы армейской жизни в подчас экстремальных условиях на отдаленных островах российским военнослужащим, а в нагнетании тревоги по поводу чуть ли не агрессивных замыслов «коварного северного соседа». Муссируя размещение на южных Курилах сугубо оборонительных зенитных ракетных систем ПВО С-300В4 как… «угрозу Японии», они сознательно запугивают японцев. Авторы материала Yahoo News Japan утверждают, что «расширение военной инфраструктуры России на северных территориях может быть связано с дополнительным размещением там новых военных подразделений». И добиваются своих целей.

Читатель под ником yas увидел в строительстве казарм и домов офицерского состава на Курилах планы «захвата Хоккайдо». Он пишет: «Если нам не усилить оборону нашего северного направления, то Россия вторгнется на Хоккайдо. Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек акита-ину, стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается. Хватит! Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет!» Ему вторит другой озабоченный строительными работами на российских островах японец, подписавшийся hou: «А при этом россияне, наверное, мечтают с помощью Китая подобраться к Хоккайдо». Вот только не объясняет, зачем России захватывать Хоккайдо, как, впрочем, и Прибалтику с Польшей, где тоже распространяют панику относительно «агрессивной России».

И люди верят пропаганде о будущем нападении «огромной России на маленькую и беззащитную Японию», что на руку сторонникам милитаризации Японии, превращения ее вновь в военную державу мирового уровня. Все больше японцев под воздействием такой пропаганды зовут к военной подготовке к «отпору русским». Некто 08uk восклицает: «Забудьте про эти северные острова! Никогда они к нам не вернутся! Забудьте об экономическом сотрудничестве с Россией! Всё хотели русский газ протянуть на Хоккайдо. Забудьте! Будем жить на водороде. Это экологичнее! Японии нужно вкладывать деньги в оборону Хоккайдо! В оборону всех своих островов, с севера до юга! И дело не только в деньгах! Для этого нужны люди! Надо делать, как делают русские!»

О том, что не превышающее нужд обороны военное строительство РФ на Дальнем Востоке «не дает покоя США и Японии» (так в заголовке), сообщает читателям издание медиакорпорации крупного капитала Японии «Нихон кэйдзай симбун» — Nikkei Asia Review. Признавая, что «Москва укрепляет свое присутствие в Северо-Восточной Азии, чтобы противостоять влиянию США в регионе», это издание, что называется, с больной головы на здоровую видит причину напряженности на Дальнем Востоке не в создании американцами «горячих точек» вдоль всей российской границы, а в сугубо оборонных мероприятиях России. Ведь не только зенитные С-300В4, но и ракетные системы «Бал» и «Бастион» — не наступательное оружие и предназначены для защиты Курильских островов при попытках провокационных действий армий и флотов сопредельных государств. Японские и американские же СМИ называет их «угрожающими». Читаем Nikkei Asia Review: «Как заявили российские власти, 1 декабря зенитно-ракетное соединение С-300 заступило на боевое дежурство на Итурупе, одном из четырёх островов южных Курил, или, как называет их Япония, «северных территорий». Таким образом, российские ракеты оказались прямо у границ самого северного японского острова Хоккайдо. Токио сразу направил Москве ноту протеста, назвав её действия «недопустимыми»

Зенитный ракетный комплекс С-300 Mil.ru

И это при том, что на территории Японии у границ России размещаются американские базы ударной авиации, курсируют ударные авианосцы и атомные подводные лодки и эсминцы, размещаются наземные и корабельные ракетные системы, отрабатываются с участием воссозданных десантных частей Японии операции по «освобождению оккупированных островов» (кстати, именно так в Токио именуют наши Курилы). Да и не только размещаются и курсируют, но и пробуют российскую границу на прочность. За примерами далеко ходить не приходится. Достаточно напомнить недавнее явно провокационное вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» в российские воды близ Владивостока в Японском море или предпринятую на днях не менее опасную провокацию ВВС Японии, когда российский истребитель Су-30 вынужден был отгонять от наших воздушных рубежей японский патрульный самолет ОР-3С.

Создавая ложную картину обстановки на Дальнем Востоке, Nikkei Asia Review, убеждает читателей, что «такое военное усиление Кремля усложняет и без того напряжённую ситуацию в Азии, обусловленную территориальными спорами в Южно-Китайском море, и представляет собой непростую задачу для новой администрации избранного президента США Джозефа Байдена». Для «подтверждения» якобы нарастающей военной опасности японские и американские СМИ на все лады как «опасность» представляют населению Японии факт совместного патрулирования в нейтральном воздушном пространстве стратегических бомбардировщиков РФ и КНР. Хотя, понятное дело, такое патрулирование никому угрозы не несет, а является лишь предупреждением японо-американским союзникам о том, что у объявленных Вашингтоном врагами России и Китая есть чем, скажем так, сокрушительно защитить свои страны и народы. Вот об этом в первую очередь следовало бы озаботиться администрации избранного президента США, которая, еще не заняв Белый дом, уже грозит этим странам и народам всевозможными бедами, выделяя сотни миллионов долларов на противодействие России.

Опытному политику Джозефу Байдену должно быть известно, что Россия и Китай не те страны, где можно реализовывать подрывные сценарии, использовать пятые колонны, организовывать «цветные революции» и угрозой вторжения добиваться целей «доминирования». А Японии и подавно негоже, как в известной басне дедушки Крылова, набрасываться на слона, демонстрируя оставшуюся лишь в театральных фарсах «самурайскую доблесть». Конечно, с такими «партнерами», как Вашингтон и Токио, призывами кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно» едва ли договоришься.

Солдаты Японии и США на военных учениях Nationalguard.mil

Авторы статьи в Nikkei Asia Review это понимают, а потому приводят сентябрьское объявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что до конца этого года Восточный военный округ страны получит 500 единиц «новой и модернизированной техники». «Военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. Поэтому в местных военных штабах предусмотрели комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях командование последовательно наращивает группировки войск», — отметил глава военного ведомства России.

Так что мистеру Байдену лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем США и строго-настрого запретить американским военным направлять свои корабли и самолеты к границам суверенной и умеющей за себя постоять России, будь то в Черном море у берегов Крыма или в Японском море у Владивостока, Сахалина и Курил.