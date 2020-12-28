28 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Станислав Стремидловский, , 12:13 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

25 декабря католический мир праздновал Рождество Христово. Поздравляем!

Любовь Богомладенца преображает жизнь. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), говорил вечером 24 декабря папа Римский Франциск, который возглавил в соборе святого Петра литургию праздника Рождества Христова. В эту ночь, отметил в своей проповеди понтифик, исполнилось великое пророчество Исаии: «Младенец родился нам; Сын дан нам» (Ис 9,5). Рождение ребенка — это огромная радость, поразительное событие, которое меняет и приводит в движение всё вокруг; оно приносит ни с чем не сравнимое счастье. Таково Рождество Иисуса: оно позволяет нам возрождаться и находить в Нём силы, чтобы выдержать все испытания. Христос приходит в мир для каждого из людей, подчеркнул Франциск. Сын Божий, благословенный по природе, приходит сделать нас Своей благодатью возлюбленными, благословенными детьми Бога, и в этом неиссякаемый источник надежды и силы, позволяющей преодолевать все наши недостатки, раны и неудачи прошлого, страхи и тревогу о будущем. «Любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она безвозмездна, она — чистейшая благодать», дороже которой ничего нет. Отец даровал нам Своего единородного Сына, отметил папа, но если мы посмотрим на неблагодарность людей по отношению к Богу и на человеческую несправедливость по отношению к множеству братьев, то возникает сомнение: правильно ли поступил Господь, дав нам столько? Зачем Он по-прежнему доверяет нам? Да, Он переоценивает нас, и делает это потому, что любит бесконечной, бескорыстной любовью: Бог не может не любить, и этим Он отличается от нас. Господь знает, что единственный способ спасти нас, исцелить изнутри — это любить. Мы можем стать лучше, лишь приняв Его неутомимую любовь, которая «не меняется, а изменяет нас». Только любовь Иисуса преображает жизнь, лечит самые глубокие раны, освобождает от порочного круга неудовлетворенности, гнева и нареканий. В конце проповеди папа Франциск вознес молитву, дабы Господь научил нас заботиться о нуждающихся, ибо с сегодняшней ночи все они — наши братья.

В навечерие Рождества торжественную мессу в кафедральном соборе отслужил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци, сообщает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Владыке сослужили апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло, советник нунциатуры монсеньор Пётр Тарнавский, настоятель прихода отец Владимир Кабак. В этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Рождества. С одной стороны, не было традиционного приходского сочельника, на который приходили не только прихожанке собора, но и верные из других приходов Москвы и Подмосковья, чтобы за совместной трапезой разделить радость приближающегося Рождества и поделиться облатками. С другой — были ограничения по количеству людей, участвующих в богослужении, которые огласил ранее отец Владимир, призвав верующих участвовать лишь в одном богослужении 24−25 декабря.

Архиепископ Паоло Пецци

Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. «Специальной молитвы об окончании пандемии нет: мы служим рождественские мессы, но во время каждой литургии читается молитва верных, где есть прошения. В каждом приходе это формулируется по-своему, но понятно, что в сердцах людей, в умах эта просьба к Богу сейчас занимает особенное место. В католических храмах молились об исцелении от болезней, о помощи божией для врачей, социальных работников, властей, благополучном преодолении пандемии», — отметил отец Кирилл. По его словам, в Рождество он временно служит в Калининградской области, так как несколько местных католических священников были госпитализированы с коронавирусом. «У людей, с одной стороны — большая радость о Рождестве, а с другой стороны — серьезность, связанная с соблюдением мер безопасности и с тем, что, к сожалению, во многих семьях есть заболевшие. Поэтому молитвы в этом году — о тех, кто болен, о врачах, соцработниках и медиках, которые занимаются разработкой и продвижением вакцин. Надеемся, что в наступающем году у нас получиться преодолеть эту общую напасть», — заметил священник.

О Рождестве в Ираке и свете на горизонте пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Сначала англо-американская война против Саддама Хусейна, затем исламистский терроризм, наконец, вторжение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Иракская христианская община до 2003 года составляла 1,3 миллиона человек, сегодня — всего 300 тысяч. Но, возможно, именно в Рождество этого, более чем тревожного 2020 года она получит некоторое утешение, которое с моральной точки зрения может превратиться в нечто большее. С 2020 года Рождество навсегда будет праздником для всего Ирака. Это было достигнуто благодаря решению иракского парламента, который пошел навстречу халдейскому патриарху Луису Рафаэлю Сако, сделавшему предложение на встрече с президентом Ирака Бархамом Салихом. Президент подчеркнул, что полон решимости бороться за возвращение мигрировавших христиан и беженцев домой. Признание праздника Рождества всенародным может стать первым шагом в правильном направлении. А потом идет подготовка к визиту папы Франциска, который должен отправиться в Ирак с визитом 5−8 марта следующего года. Поездка, которая совершается в нужное время, не только для того, чтобы воодушевить христианскую общину, но и привлечь внимание мира к судьбе этно-религиозного компонента, который имеет решающее значение для стабильности Ирака и всего Ближнего Востока. Ожидают в регионе и инициативы нового президента США Джо Байдена. Таким образом, наряду с религиозным и духовным аспектами поездка Франциска неизбежно будет иметь и политический «вес», что может принести некоторое облегчение иракским христианам, которые до сих пор страдали не только от войны и насилия, но и от определенного безразличия со стороны Запада.

Монастырь Раббан Ормизд. Ирак Hardscarf

Палестинцы требуют справедливости: как долго христиане могут игнорировать их? Этим вопросом на страницах America (Нью-Йорк, США) задается почетный Латинский патриарх Иерусалима Мишель Саббах. «Израильская военная оккупация Палестины продолжается уже 53-й год, — пишет патриарх. — Палестинцы в Газе страдают от жестокой осады. Администрация США прекратила оказывать помощь палестинским больницам в Восточном Иерусалиме и не содействует гуманитарной деятельности ООН на оккупированной палестинской территории. Так называемое мирное предложение президента Трампа — это не более чем оправдание оккупации и ложное обещание процветания палестинцам ценой их свободы и независимости». Поэтому «мы обращаемся к средствам массовой информации, Католической церкви и гражданскому обществу с вопросом: вы поможете? Можете ли вы помочь как израильтянам, так и палестинцам достичь справедливого вечного мира? Или вы будете продолжать смотреть с безразличием на Святую землю, где один народ продолжает угнетать другой народ, что приводит к продолжающемуся кровопролитию и ненависти?»

Послание папы Франциска — это дорожная карта для выхода из кризиса в Белоруссии. Об этом, как передает Catholic.by (Минск, Белоруссия), заявил вернувшийся в Минск глава Католической церкви в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он прокомментировал послание понтифика по поводу 54-го Всемирного дня мира, который пройдет 1 января 2021 года под девизом «Культура заботы как путь к миру». В нём папа призывает к возрождению рачительности в современном мире, с одной стороны, глобализированном, а с другой, эгоистичном, в котором люди всё чаще проявляют заботу о самих себе, забывая, что рядом находятся те, которым нужна наша помощь и солидарность, отметил Кондрусевич. Это очень хорошо видно во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который показал уязвимость и слабость глобализированного мира. «В начале Нового года, нового этапа нашей жизни, когда наша страна переживает общественно-политический кризис, эти размышления Святейшего отца Франциска являются новой дорожной картой для его мирного завершения, — заключает архиепископ. — Читая знаки времени, мы должны развивать культуру взаимной заботы друг о друге и заботы о нашем совместном отечестве — Белоруссии. Мы также должны уважать достоинство и права всех людей, не забывая об их обязанностях. Пусть же на новом этапе развития нашей страны, когда мы с тревогой заглядываем в будущее, это актуальное послание папы Франциска о культуре заботы станет тем компасом, который поможет нам безопасно пройти через лабиринты новых испытаний и мирно решить насущные проблемы».

Папа Франциск I Long Thiên

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».