Москва, , 11:06 — REGNUM После ухода Владимира Путина с поста президента РФ занять эту должность может нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такое предположения сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик заявил, что шансы занять высший государственный пост страны есть у восьми-девяти человек из высшей политической элиты страны.

Так, в числе вероятных преемников Путина Жириновский назвал министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Также в этот список вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатора Тульской области Алексеq Дюмин. Кроме того, лидер ЛДРП уверен, что не стоит сбрасывать со счетов и экс-председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

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Перечисляя кандидатов, Жириновский при этом заявил, что на самом деле преемником станет другой политик, явно намекая на свою кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что ещё не принял решение о том, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Он пояснил, что решение принимает исходя из того, «пойдёт ли это на благо страны, или нет».

Напомним, возможность у действующего президента России снова быть избранным появилась в связи с внесением поправки в Конституцию, «обнуляющей» предыдущие сроки.

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