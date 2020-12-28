Минск, , 11:03 — REGNUM Послу России в Минске надо думать не о том, как совместно с Белоруссией «зарабатывать», а о том, как сохранить в Белоруссии правительство, которое поддерживает большинство её жителей, и как преумножить число ориентированных на Россию политиков, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания Дмитрия Мезенцева.

Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Мезенцев заявил о существовании «глобального плана» по отрыву Белоруссии от России. Санкционная политика в отношении Минска — следствие намерения устранить конкуренцию на региональных рынках, полагает посол.

«Послы, конечно, должны быть пропагандистами, но только умными пропагандистами. Для этого они как минимум не должны говорить банальности. Тем более — двусмысленные банальности.

Что значит упоминаемый послом Мезенцевым «глобальный план» отрыва Минска от Москвы? Это план глобалистов? Или это некий всеобщий, планетарный план? Но тогда получается, что в этом плане участвуют и Китай, Индия, другие страны, не относящиеся к Западу. Это явно не так. Речь идёт о планах США и ЕС, и называть их глобальными просто политически неверно.

Второй момент связан с целью западных санкций в отношении и Белоруссии, и России. Посол считает, что санкции — это способ «выдавить конкурента в лице России с региональных рынков». А вот президент России, заявляя, что беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию и вмешательство в её внутренние дела Запад стал осуществлять именно после президентских выборов в этой стране, явно ставит на первое место политическую составляющую этого давления. Развивает эту мысль министр обороны нашей страны, который правильно указывает, что цель Запада — сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства и внести раскол в отношения Белоруссии и России. Понятно, что и о рынках США и ЕС не забывают, но важно же видеть главную цель!

Так что санкционное давление на Белоруссию — это именно ответ и на конкретную политическую ситуацию, и в целом на политику, проводимую в настоящее время руководством Белоруссии и руководством России. Не понимать этого, повторю, странно, а вводить в заблуждение общественность, перенося внимание на некую «конкуренцию на рынках» — вредно.

Ну и, наконец, кому адресован призыв посла Мезенцева «быть сильными, мудрыми, уметь договариваться»? Путину и Лукашенко? Западу и России? Таких двусмысленностей оставлять нельзя.