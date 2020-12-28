Манила, 28 декабря 2020, 10:13 — REGNUM Правительство Филиппин продлило запрет на полеты из Великобритании до середины января 2021 года, сообщает Antara.
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Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что правительство введет второй карантин, если количество случаев коронавируса продолжит расти.
Известно, что Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии по количеству случаев и смертей от коронавируса после Индонезии.
На Филиппинах выявлено 496 000 случаев заражения коронавирусом и 9067 случаев смерти.
Напомним, на данный момент Великобритания, Гонконг, Сингапур, Австралия и Япония сообщили о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса.