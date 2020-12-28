Манила, , 10:13 — REGNUM Правительство Филиппин продлило запрет на полеты из Великобритании до середины января 2021 года, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что правительство введет второй карантин, если количество случаев коронавируса продолжит расти.

Известно, что Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии по количеству случаев и смертей от коронавируса после Индонезии.

На Филиппинах выявлено 496 000 случаев заражения коронавирусом и 9067 случаев смерти.

Напомним, на данный момент Великобритания, Гонконг, Сингапур, Австралия и Япония сообщили о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса.