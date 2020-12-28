Бишкек, , 10:13 — REGNUM Представитель кандидата в президенты Киргизии Садыра Жапарова Алексей Мощин обратился с заявлением в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и МВД, сообщает 28 декабря агентство 24.kg.

По словам Мощина, Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков не являются сотрудниками штаба, но используют имя кандидата и его агитационные материалы. Представитель штаба сказал, что указанным лицам не поручалось заниматься агитацией.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На высший государственный пост претендуют 18 человек. Одним из главных фаворитов в президентской гонке считается Садыр Жапаров.

Читайте также: Выборы президента Киргизии: определена очередность кандидатов в бюллетене