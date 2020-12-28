Стокгольм, , 10:06 — REGNUM Недавнее заявление лидера шведских «Либералов» Нямки Сабуни о возможном прекращении сотрудничества в рамках «Январского соглашения» может привести к некоторым проблемам на внутриполитическом треке при принятии бюджетных законопроектов. Об этом заявил один из ведущих политических обозревателей телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Не думаю, что многое из того, что мы хотим сделать для блага нашей страны, делается с помощью тех партий, в компании которых мы находимся сегодня», — ранее заявила Сабуни, имея в виду «Социал-демократов», «Зеленых» и «Центристов».

Со своей стороны, обозреватель SVT Кнутсон считает, что заявление политика может создать проблемы для правительственной коалиции «Социал-демократов» и «Зеленых» при принятии законопроектов о бюджете.

«Нямко Сабуни дает понять, что новых компромиссов по бюджету в рамках Январского соглашения. Она говорит, что она больше в этом не уверена. И в этом случае это означает, что бюджет красно-зеленого правительства поставлен под вопрос, ибо без поддержки «Либералов» бюджет рискует провалиться в Риксдаге, что запустит правительственный кризис», — прокомментировал заявление политика Кнутсон.