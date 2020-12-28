Ереван, 28 декабря 2020, 10:05 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались возле здания правительства республики. Об этом 28 декабря сообщает агентство News.am.
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"На данный момент граждане проводят митинг у входа в Национальное собрание Армении», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что протестующие ожидают прибытия народных избранников страны, которые должны прибыть в парламент для того, чтобы провести внеочередное заседание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в случае посягательства против Сюникской области Армении со стороны Азербайджана Россия вмешается в ситуацию.