Ереван, , 10:05 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались возле здания правительства республики. Об этом 28 декабря сообщает агентство News.am.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

"На данный момент граждане проводят митинг у входа в Национальное собрание Армении», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что протестующие ожидают прибытия народных избранников страны, которые должны прибыть в парламент для того, чтобы провести внеочередное заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в случае посягательства против Сюникской области Армении со стороны Азербайджана Россия вмешается в ситуацию.