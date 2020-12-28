Стокгольм, , 10:09 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни не надеется на продолжения сотрудничества с нынешним правительством, контролируемым «Социал-демократами» и «Зелеными» после парламентских выборов в Швеции в 2022 году. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Думаю, что ожидать какого-либо Январского соглашения 2.0, не стоит», — заявила Сабуни.

Напомним, что «Январское соглашение» было заключено 18 января 2019 между правительственной коалицией «Социал-демократов» и «Зеленых» с одной стороны и «Центристами» и «Либералами», с другой. Данный документ является политической декларацией, состоящей из 73 пунктов соглашения, которые охватывают различные направления внутренней политики Швеции (миграция, рынок труда, сохранение окружающей среды и т. д).

Как отмечают шведские журналисты, в последнее время на «Либералов» оказывают давление рекордно низкие электоральные рейтинг деятели. Многие члены партии считают, что праволиберальный электорат «Либералов» пугает тесное сотрудничество партии с красно-зеленым правительством «Социал-демократов» и «Зеленых».

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