Москва, , 10:11 — REGNUM Позиции России на мировой арене могут укрепиться благодаря ряду шагов, предпринятых официальной Москвой в 2020 году. Об этом говорится в публикации американской газеты The Wall Street Journal.

Так, в ноябре российский президент Владимир Путин выступил посредником при заключении перемирия в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Это, по оценке издания, укрепило статус Кремля как посредника в регионе и обеспечило России влияние на оба государства.

Руководство Армении и Азербайджана, говорится далее в публикации, зависит от Путина в том, что касается сохранения перемирия. Потому, вероятно, власти обеих стран станут уважительней относиться к РФ.

Кроме того, Россия договорилась с рядом стран о поставках им антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Это даёт Москве возможность применить к ним мягкую силу, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Влияние на Белоруссию может укрепиться из-за поддержки Минску.

Однако, отмечает издание, вероятнее всего сохранится напряженность в отношениях России с западными странами в случае вступления Джозефа Байдена в должность президента США.