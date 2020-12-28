Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Многие депутаты от оппозиционных партий Грузии скоро прекратят бойкотировать парламент страны и войдут в него. Такое заявление 27 декабря сделал спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире телеканала «Имеди».

"В ближайшие месяцы парламент будет представлен именно в том формате, который выбрало общество. Перелом произойдет уже в ближайшие дни, и оппозиция начнет участвовать в парламентском процессе», — сказал Талаквадзе.

Спикер отметил, что власти ведут переговоры, в том числе «индивидуальные консультации» с представителями оппозиционных партий. По словам политика, после того, как эти депутаты, которые «уважают выбор своих избирателей и интересы государства» примут участие в работе парламента, это вызовет негативную реакцию у «радикальной части оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, представители всех оппозиционных партий Грузии, которые прошли в парламент в ходе прошедших в октябре и ноябре выборов, заявили, что итоги голосования были «сфальсифицированы» и отказались принимать участие в работе законодательного органа. Большинство оппозиционных депутатов подали заявления об отказе от своих полномочий.

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