Джакарта, , 08:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что индонезийские граждане не пострадали во время взрыва в городе Нэшвилл (США), сообщает CNN Indonesia.

«Ни один гражданин Индонезии не стал жертвой взрыва в Нэшвилле», — заявил глава управления защиты индонезийских граждан при министерстве иностранных дел Джуда Нуграха.

Ранее в Нэшвилле произошел взрыв. Автомобиль, припаркованный перед зданием представительства американской телекоммуникационной компании AT&T, взорвался. В результате взрыва было повреждено 41 здание и магазин. Пострадали три человека. Правительство города Нэшвилл временно ввело комендантский час на месте взрыва.

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