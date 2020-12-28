Токио, , 06:21 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 28 декабря официально объявил о том, что в связи с появлением нового штамма коронавируса, правительство прекращает выдачу въездных виз всем иностранным гражданам. Об этом он объявил журналистам во время выступления перед журналистами в своей резиденции в Токио.

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«Из-за обнаружения этой новой разновидности мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращён въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам», — говорится в заявлении Суги.

Он отметил, что, по мнению экспертов, новый штамм коронавируса является более заразным, но меры профилактики против него «остаются прежними». И призвал граждан продолжать их соблюдать, чтобы «тихо провести наступающие новогодние праздники».

По данным на 27 декабря, число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в Японии 222 тыс. человек. Умерли почти 3,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 40 — в прошедшее воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, решение ввести временный запрет на въезд в Японию людей из всех государств мира приняло правительство страны.

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