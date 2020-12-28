Вашингтон, , 05:30 — REGNUM О своём возвращении в Вашингтон в день утверждения результатов голосования в Конгрессе сообщил действующий президент США Дональд Трамп 28 декабря в своём Twitter.

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Американский лидер призвал в своём сообщении не пропустить его возвращение 6 января в Вашингтон, округ Колумбия и пообещал сообщить дополнительную информацию. В этот день в США состоится утверждение Конгрессом результатов голосования президентских выборов, прошедших в стране 3 ноября.

Также Трамп рассказал, что 4 января он планирует отправиться в штат Джорджия, где состоится митинг в поддержку сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Они будут участвовать во втором туре выборов в Сенат Конгресса США, намеченном в штате на 5 января. Президент США собирается выступить на митинге в поддержку сенаторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп на рождественские и новогодние праздники отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида. Здесь он проводит время за игрой в гольф.

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