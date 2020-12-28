Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался с 1 октября) и пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир 27 декабря сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом», — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, президент Трамп призвал Конгресс США изменить уже одобренный законодателями проект бюджета на 2021 финансовый год и пакет мер по стимулированию американской экономики, назвав предложенный ему на подпись документ «почти не имеющим ничего общего» с борьбой против коронавируса и «позором».

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США не приняла предложение демократов по увеличению размеров «коронавирусной» помощи каждому американцу с $600 до $2000. Оно было выдвинуто на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выразил неудовольствие в связи с малым размером суммы, заложенной в законопроект о бюджете.

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