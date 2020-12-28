Бейрут, , 03:20 — REGNUM Ливанская партия «Хезболла» в случае начала военных действий сможет поразить любую точку в Израиле. Об этом лидер партии Хасан Насрулла 27 декабря заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Количество высокоточных ракет в сопротивлении теперь удвоилось, по сравнению с тем, что было год назад… Мы можем точно поразить любую цель на территории оккупированной Палестины», — сказал он.

Отметив, что израильские рейды в воздушное пространство Ливана вызывают «большую неразбериху из-за страха ответа со стороны сопротивления», Насрулла отметил, что шиитские бойцы «применили соответствующее оружие» против израильских летательных (беспилотных) аппаратов — «но об этом не сообщается».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ливанской партии «Хезболла» Хасан Насрулла подтвердил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по немедленному формированию нового правительства Ливана, но раскритиковал «снисходительный тон» французского политика.

Читайте также: ВВС Израиля активизировали полёты над территорией Ливана

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Хезболлы» Насрулла призвал Макрона сменить тон и отказаться от угроз