Киев, , 23:19 — REGNUM Украина может лишиться шести областей. Об этом заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль в эфире интернет-канала «Апостроф».

Он отметил, что проект «Новороссия», который включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, не закончился.

При этом Москаль добавил, что «все думают, что это «все».

По его словам, сообщения украинской стороны о перемещении войск РФ в Крыму он читает с тревогой.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году после госпереворота в столице Украины вспыхнула гражданская война в Донбассе.

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