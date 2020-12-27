Ереван, , 22:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о вариантах проведения в республике внеочередных парламентских выборов.

Он напомнил, что законодательство Армении предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер-министр подаёт в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы.

«Для этого нужно добиться согласия парламентских сил», — сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

При втором варианте, уточнил он, в конституцию страны вносят изменения, в результате которых парламент получает полномочия самороспуска и назначения внеочередных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ереване проходят в связи с тем, что Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Ранее, 25 декабря, премьер-министр Армении предложил политическим силам республики обсудить тему внеочередных выборов в парламент.

Сам глава правительства Армении заявил, что если народ решит, что он должен уйти, он уйдёт, а если решит, что он должен остаться, — он останется.

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