Москва, , 22:27 — REGNUM Раненый солдат вооруженных сил Центральноафриканской республики (FACA) поблагодарил российских инструкторов за помощь и признался, что остался в живых только благодаря помощи россиян. Видео с речью военнослужащего опубликовали 27 декабря в социальных сетях.

Армейский патруль. Центральноафриканская Республика hdptcar

В двухминутном ролике солдат с перебинтованной рукой выразил признательность россиянам, отметив их героизм и доблесть.

«Я солдат FACA и был ранен на дороге Боссембеле-Бамбари. Было очень тяжело: много боевиков вокруг, они были хорошо вооружены. Мы начали отступать, но потом на помощь прибыли русские, которые помогли отразить напор — сказали, что нам делать. Мы боролись до конца», — рассказал солдат.

Североафриканский военнослужащий выразил уверенность в том, что вместе с россиянами ЦАР сможет прийти к миру и остановить кровопролитие.

«Русские сказали, что готовы помогать нам как коллегам и братьям по оружию. Для них бороться за ЦАР то же самое, что и за свою страну», — добавил спасенный солдат.

Напомним, что по информации МИД РФ, в ЦАР присутствует порядка 470 инструкторов из России, 300 из которых были направлены туда в конце декабря по согласованию с легитимным правительством республики. Кроме того, Москва поставила ЦАР транспортные вертолеты.