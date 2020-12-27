Москва, , 22:26 — REGNUM Говорить с Российской Федерацией «с позиции силы» не следует представителям других государств. Об этом в воскресенье, 27 декабря, в интервью «Российской газете» заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя соответствующий призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с РФ «с позиции силы», — отметил он.

По его словам, враждебные действия других государств не останутся без должной ответной реакции с российской стороны, так как угроза силой является прямым нарушением Устава ООН.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после ежегодной пресс-конференции, заявил, что слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «позиции силы» в отношениях с Россией являются избитым штампом.

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