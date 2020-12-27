Ереван, , 21:40 — REGNUM Все связанные с боевыми действиями в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) обстоятельства должны быть расследованы, заявил 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Все ситуации, связанные с войной, должны быть расследованы, и причины поражения выяснены», — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.