Брюссель, , 20:33 — REGNUM Прививки от COVID-19 в странах Европейского союза получают «первые европейцы». Об этом 27 декабря сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в соцсети Twitter.

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»Сегодня первые европейцы получают прививку от COVID-19, — написала она. — … От Мадрида до Парижа, от Афин до Риги».

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ее тронуло то, что жители ЕС повсюду принимают вакцину.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны — члены Европейского союза получили вакцину от COVID-19.

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