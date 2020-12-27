Москва, , 19:47 — REGNUM Создание в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Высшее военное руководство этой страны выступает за расширение военных и военно-технических связей с Российской Федерацией, подчёркивает готовность сохранить преемственность в отношениях с Россией и выйти на стратегический уровень двустороннего взаимодействия», — сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что Россия заинтересована в военном присутствии в этом регионе для борьбы с терроризмом, пиратством, работорговлей, контрабандой оружия и наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения между Россией и Суданом в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России смогут заходить до четырех боевых кораблей одновременно, включая корабли с атомной энергоустановкой.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России следующие 25 лет сможет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане с автоматическим 10-летним продлением.

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