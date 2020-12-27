Луганск, , 18:06 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 27 декабря заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил РИА Новости представитель ведомства.

Уточняется, что бронетехнику была зафиксирована на подконтрольных Украине населенных пунктов Мироновский и Причепиловка, расположенных у линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко сообщила, что с начала 2020 года из-за атак ВСУ погибли двое мирных жителей республики, ещё 25 получили ранения. Всего с начала года по ВСУ выпустили по ЛНР более двух тысяч боеприпасов, включая запрещённые Минскими соглашениями.

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