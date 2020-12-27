Москва, , 17:24 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виноват в развязывании Второй мировой войны, являются ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что эти высказывания сильно резанули «слух и сердце не только президента РФ Владимира Путина, но и огромного количества ветеранов, а также всех тех, кто живет на территории бывшего СССР, чьи предки участвовали в войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что во время Великой Отечественной войны жители Украины были разделены границами и воевали за чужие интересы.

Отметим, УИНП является государственной структурой Украины, отвечающей за создание и распространение пропаганды, связанной с историей. Одним из тезисов, продвигаемых данной организацией, является «российская агрессия», которая якобы происходит в Донбассе.

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