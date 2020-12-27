Берлин, , 16:43 — REGNUM Баланс между ядерными державами может нарушить гиперзвуковое оружие, которое стало новым витком в «спирали угроз» и настоящим кошмаром для европейской безопасности. Об этом пишут в своей статье авторы германской газеты Die Welt со ссылкой на специалистов берлинского аналитического центра.

По мнению экспертов, в настоящее время в мире полностью отсутствует контроль над гиперзвуковым оружием.

Журналист Герхард Хегман напомнил, что ранее с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» из Охотского моря российские военные провели пуск баллистических ракет «Булава», которые достигли полигона в Архангельской области. Он отметил, что российские ракеты преодолели более 5,5 тыс. км.

Автор материала отметил, что тогда сигналы предупреждения о ракетном нападении сработали на ракетной базе США в Германии. Этот случай, считает журналист, показывает, что американские военные, которые постоянно следят за системами предупреждения, не исключают ракетного удара по Европе.

Хегман считает, что бесполезными становятся прежние системы оповещения и противоракетной обороны с появлением гиперзвукового оружия, так как время на реагирование при ракетном нападении существенно сокращается.

Напомним, 3 декабря пользователь китайского ресурса WeChat высказал мнение, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракеты «Сармат» является лучшей в мире.

Читайте также: В Китае назвали российскую ракету «Сармат» лучшей в мире