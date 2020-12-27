Москва, , 15:53 — REGNUM Российское политическое руководство считает, что процесс выполнения парижских соглашений и так называемого Минска-2 не то чтобы забуксовал — за их выполнение на Украине никто не берется вообще. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сегодня, 27 декабря.

Напомним, что после военного поражения Украины в Донбассе в 2014 году были подписаны Минские соглашения, согласно которым пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники обязались провести конституционную реформу и предоставить Донбассу широкую автономию в составе страны. Однако достигнутое перемирие Киев использовал для перегруппировки сил, а вовсе не для выполнения соглашений. Затем в начале 2015 года последовало второе военного поражение украинских сил в Донбассе, после которых был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, и опять Украина не стала его выполнять под разными предлогами. С тех пор прошли годы, несколько раундов переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия), но никакого прогресса, кроме относительного перемирия, в Донбассе достигнуто так и не было. Последние переговоры проходили в Париже, когда Владимир Путин согласился еще раз обсудить урегулирование в Донбассе с недавно выигравшим тогда выборы президента Украины Владимиром Зеленским. Всё это ни к чему не привело, что и констатирует Песков.

«Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты вПариже, и выполнение положений Минского комплекса мер не то что забуксовал, — там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался», — сказал пресс-секретарь президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время украинские власти накапливают военные силы в Донбассе и ведут переговоры с Турцией по оказанию Киеву военной помощи.