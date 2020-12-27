Ереван, , 15:54 — REGNUM Церковь имеет право выражать свое мнение относительно происходящего в Армении. Об этом 27 декабря заявил глава Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин II, комментируя свой призыв подать в отставку, ранее направленный премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает Sputnik.

Гарегин II утвердительно ответил на вопрос, может ли священнослужитель высказываться относительно политических событий, происходящих в Армении.

«Без сомнения, высказывания, сделанные в защиту нашей страны, исходя из любви к нашему народу, допустимы», — заявил лидер армянской церкви, добавив, что Церковь по этому поводу выражает «свое мнение».

Глава Армянской апостольской церкви также отметил, что в ответ на призывы к провокациям в Первопрестольном Эчмиадзине, о которых ранее сообщили в генеральной прокуратуре Армении, многочисленные верующие собрались для того, чтоб защитить церковь. Глава церкви также заявил, что Армянская церковь ценит ревностность верующих к церкви.

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Напомним, ранее в генеральной прокуратуре Армении изучили появившуюся в социальных сетях информацию о возможных провокациях в отношении Гарегина II, которые планируются 27 декабря в Первопрестольном Эчмиадзине. В генпрокуратуре призвали инициаторов и потенциальных участников акций протеста воздержаться от действий, «которые могут нарушить деятельность духовного центра и священнослужителей, попрать и оскорбить чувства других граждан, посещающих Св. Эчмиадзин, и могут привести к столкновениям».