Минск, 27 декабря 2020, 15:43 — REGNUM Главным политическим годом 2020 года в Белоруссии является предотвращение попытки государственного переворота, заявил депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Политик также пришел к выводу, что наконец-то в Белоруссии пришли к пониманию необходимости принятия закона об иностранных агентах, а также предотвращения финансирования «любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов», пояснил депутат.
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В свою очередь главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук отметил, что самым главным итогом года для него является то, что в целом белорусское общество «выстояло». Он пояснил, что в первую очередь речь идет о таких категориях, как врачи, учителя, силовики и рабочий класс, от которых «зависит спокойствие и развитие страны». По мнению главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня», эти категории белорусских граждан «раскачивали» более всего.
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