Минск, , 15:43 — REGNUM Главным политическим годом 2020 года в Белоруссии является предотвращение попытки государственного переворота, заявил депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

«Если говорить о политических итогах года, то главный итог — это действительно то, что попытка государственного переворота в стране провалилась. Многие наши политики до сих пор живут августом, а уже конец декабря — мы скоро будем встречать Новый год. Пришло время собирать камни, потому что не будет насильственного свержения власти, решения судьбы Беларуси на улице. Власть никуда не уйдет и не убежит — это всё сказки, что очевидно и понято», — цитирует политика «Белта».

Политик также пришел к выводу, что наконец-то в Белоруссии пришли к пониманию необходимости принятия закона об иностранных агентах, а также предотвращения финансирования «любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов», пояснил депутат.

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В свою очередь главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук отметил, что самым главным итогом года для него является то, что в целом белорусское общество «выстояло». Он пояснил, что в первую очередь речь идет о таких категориях, как врачи, учителя, силовики и рабочий класс, от которых «зависит спокойствие и развитие страны». По мнению главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня», эти категории белорусских граждан «раскачивали» более всего.

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