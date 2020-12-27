27 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:28 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансирование от Евросоюза для беженцев в Турции

Как следует из сообщения газеты Sözcü, Европейская комиссия заявила, что две программы, рассчитанные на удовлетворение основных потребностей проживающих в Турции беженцев и финансирование образования для их детей, будут продлены до начала 2022 года, а общая их сумма составит 485 миллионов евро (около 4 миллиардов 511 миллионов турецких лир). Благодаря такой помощи более 1,8 миллиона беженцев обеспечены необходимыми денежными средствами, более 700 тысяч детей имеют возможность получить образование. Управление средствами будет осуществляться турецким Красным полумесяцем в партнерстве с Красным крестом и ЮНИСЕФ.

Курды из Африна прислуживают боевикам Эрдогана

Как передает Ahval News, после военной операции «Оливковая ветвь», проведенной Турцией в Африне в 2018 году, в регионе участились случаи ужасных пыток, похищений и изнасилований. В сообщении, опубликованном на арабском сайте британского телеканала Sky News Ламаром Арканди, говорится о том, что после того, как Турция и поддерживаемые ею боевики вторглись в этот регион, учреждения и школы превратились в тюрьмы, и всё еще можно встретить повсюду следы человеческой крови. Согласно показаниям свидетелей, изнасилования, рабство и жестокость, с которыми встретились курдские женщины в Африне, совершаются с согласия и одобрения Турции. Десятки женщин и девочек младшего возраста каждый день подвергаются изнасилованиям и беспрецедентно жестокому обращению и произволу, их семьи иногда убивают, конфискуется имущество.

Турецкие военные в Сирии Msb.gov.tr

Паспорт лидера ХАМАС аннулирован

Как следует из сообщения газеты Cumhuriyet, Судан признал недействительным паспорт Халида Мешала, который возглавлял ХАМАС до 2017 года и обратил на себя внимание визитами в Анкару и переговорами с Реджепом Тайипом Эрдоганом, занимавшим тогда пост премьер-министра Турции. Судан заявил, что сделанный им шаг был предпринят с целью доказать, что страна не поддерживает, а борется с терроризмом. Как передает Ahval news со ссылкой на The Times of Israel, число людей, которым аннулировали гражданство, составляет 3 тысячи. Недавно Судан предпринял шаги по нормализации отношений с Израилем, после чего США исключили страну из списка поддерживающих террористов, тем самым положив конец враждебным отношениям, длившимся до недавнего времени.

Хафтар объявил войну против Турции!

Как сообщает портал Aktif Haber со ссылкой на Skynews Arabia, в последнее время напряжение в Ливии растет всё больше. В то время как продолжается обсуждение вмешательства Турции и ее кооперация с джихадистами Сарраджа в регионе, Халифа Хафтар, лидер контролирующих Восток и юг Ливии вооруженных сил, призвал Ливийскую национальную армию к войне против Турции и наемников, которых Анкара поддерживает. Хафтар выступил со следующим заявлением: «Я призываю все наши силы быть готовыми к войне против турецких сил в Ливии. Пока в Ливии есть турецкое военное присутствие, истинный мир, свобода и безопасность не будут иметь никакого смысла».

Халифа Хафтар Mil.ru

В Турции выросло количество разводов

Как говорится в сообщении TR724, согласно данным Института статистики Турции (TUIK) за 2019 год, в этом году по сравнению с предыдущим выросло количество разводов. Бывший министр лесного и водного хозяйства Турции Вейсель Эроглу, выступая на заседании по случаю объявления 2021 года «Годом семьи» в администрации провинции Афьонкарахисар, поделился данными о количестве заключенных браков и разводов. В 2018 году поженилось 554 389 пар, а развелось 143 573. В 2019 году число тех пар, кто женился, составило 541 424, число тех, кто развелся — 155 147.

ЕСПЧ о правах Демирташа

Согласно сообщению телеканала Halk TV, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что права бывшего сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа на свободу слова, личную свободу и безопасность были нарушены, и призвал его немедленно освободить. В решении ЕСПЧ говорится следующее: «Арест Демирташа основан на политических основаниях, а не на юридических. Если он будет продолжать оставаться под стражей, то это будет означать, что нарушения продолжаются, и право Демирташа на свободу слова также нарушено». Официальная Анкара утверждала, что дело в ЕСПЧ не повлияет на положение Демирташа и что он арестован не по рассматриваемому делу, а в связи с другим преступлением. ЕСПЧ также постановил, что Турция должна выплатить 3 500 евро в качестве материальной и 25 000 евро в качестве моральной компенсации, а также возместить 31 900 евро для покрытия расходов.

Селахаттин Демирташ

Военное присутствие в Ливии продлено на 18 месяцев

Согласно порталу Ahval News, в парламенте Турции большинством голосов правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД) согласовано постановление администрации президента Турции о военном присутствии в Ливии. Следует напомнить, что оно предусматривало отправку войск в Ливию в соответствии с Соглашением о безопасности и военном сотрудничестве, подписанным правительством национального согласия в Триполи между Турцией и Ливией, и было одобрено в парламенте Турции 19 декабря 2019 года. Сейчас срок действия документа был продлен еще на 18 месяцев. Республиканская народная партия, Хорошая партия и Демократическая партия народов, как и до этого, проголосовали против. В турецком парламенте практиковалось ожидание в течение шести месяцев или года для получения разрешения на организацию военных операций в Северном Ираке, отправки войск в такие страны, как Сирия, Афганистан, Сомали, Босния и Герцеговина. Однако срок полномочий по отправке войск, запрошенный Эрдоганом для Ливии, составляет 18 месяцев, равно как и в случае отправки в Афганистан. Представители оппозиции предположили, что реальная цель военного присутствия в Ливии — это вмешательство в избирательный процесс в 2021 году, и Анкара намерена прикрыть «рутинным продлением» свои истинные намерения.

Пять турецких компаний чаще всего выигрывают тендеры

Как следует из сообщения Aktif Haber, пять турецких компаний вошли в десятку компаний, которые выиграли наибольшее количество тендеров в мире. За 18 лет упомянутыми пятью компаниями было выиграно тендеров на общую сумму в 203,7 миллиарда долларов. Список обнародовал Всемирный банк. В первую десятку в мировом масштабе вошли подрядчики, которые выиграли крупные тендеры на строительство практически всех автомобильных трасс, мостов, тоннелей, аэропортов и больниц в Турции. Примечательно, что эти компании получают ряд привилегий со стороны государства. Им предоставляют валютные кредиты из зарубежных источников, а поручителем при этом выступает государственное казначейство Турции. В итоге бремя по выплате задолженности ложится на турецкое общество. Большинству из этих компаний аннулируют задолженности по налогам, предоставляя амнистии. На них не давят налоговые инспекторы, которая обычно «используются как оружие» правящими кругами страны. Но следует обратить внимание на то, что именно эти пять компаний были уличены во взяточничестве в крупных размерах и коррупционных инцидентах 17−25 декабря 2013 года.

Китайский производитель решил инвестировать в Турцию

Как сообщает телеканал NTV, один из крупнейших мировых производителей смартфонов Oppo принял решение инвестировать в Турцию одновременно с наращиванием продаж. Генеральный директор Oppo в Турции Вэйцзянь Чжоу отметил, что компания рассматривает возможность дальнейшего инвестирования в Турцию, поскольку такое обещание он дал местному населению. Чжоу добавил: «После положительных переговоров с должностными лицами министерства финансов, министерства промышленности и технологий и министерства торговли мы надеемся поделиться с вами дополнительной информацией о нашем инвестиционном решении в ближайшее время».

Китайская компания OPPO (сс) Judgefloro

Центральный банк Турции пошел на повышение ставок

Как сообщает газета Dünya Ekonomi, Центральный банк Турции на последнем заседании в 2020 году поднял процентную ставку еще на 200 пунктов, чем повысил ее до 17%. Ранее на заседании 21 ноября процентные ставки были увеличены на 475 базисных пунктов до 15%. В заявлении банка подчеркивается: «Данные мировой экономики указывают на то, что частичное восстановление, начавшееся в третьем квартале, продолжается. Но, несмотря на положительные улучшения в отношении вакцины, неопределенность в отношении мировой экономики сохраняется из-за случаев заражения коронавирусом, которые в последнее время участились».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

После того, как было установлено, что начал распространяться новый вид коронавируса, было принято решение приостановить авиасообщение между Турцией и Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР.

Бывший глава Молодежной партии Джем Узан в своем интервью газете Cumhuriyet жестко раскритиковал правящую Партию справедливости и развития и Эрдогана: «Смотрите, Турция обанкротилась. Где же сейчас его зять? Где 130 миллиардов, которые они украли у людей? Я понятия не имею, как они поступят дальше. Но я не верю, что они пойдут на выборы».

Эрдоган на шестом съезде правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Akparti.org.tr

14-й суд по особо тяжким уголовным делам Стамбула приговорил журналиста Джана Дюндара к 27 годам и 6 месяцам лишения свободы. Напомним, что Дюндар опубликовал сообщения о том, что «структуры Национальной разведывательной организации Турции поставляли оружие в охваченную гражданской войной Сирию».

Здание филиала Республиканской народной партии в Стамбуле опечатано. В заявлении городского Управления по защите окружающей среды и градостроительству говорится: «В результате проверки здание было опечатано на том основании, что ремонт и работы по реконструкции были проведены без получения лицензии на создание проекта и ремонт, которые должны были быть одобрены соответствующими учреждениями».

Выяснилось, что бывший пресс-секретарь посольства Турции в Брюсселе Вейсель Филиз, арестованный после того, как был задержан со 100 килограммами героина на пограничном переходе в Хамзабейли в Болгарии, напечатал поддельную визитную карточку от имени ассоциации, главой которой он не является на самом деле.

Председатель Ассоциации турецких врачей Шебнем Корур Финджанджи отметила, что вспышка коронавируса является нарушением права на жизнь, заявив, что руководители, ответственные за это, должны были осуждены в международных судах, аналогично тому как рассматривались дела о войнах и массовых убийствах.