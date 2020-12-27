Ереван, , 13:11 — REGNUM Руководитель армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян предложил обсудить создание союзного государственного образования на основе Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Российской Федерации. Об этом он заявил на внеочередном съезде партии, сообщает 26 декабря Интерфакс, а также Sputnik.

«Армении необходимо конкретное содействие в виде полной взаимной интеграции в большую экономику, большую территорию, с крепкой системой больших границ, с реализацией политики взаимодействия энергоресурсов, коммуникаций, денежной системы. Мы видим необходимость формирования единой экономической системы со 150-миллионным рынком», — заявил Уриханян.

По словам политика, формирование союзного государства не будет предполагать вступление Армении в состав России. А Армения должна сохранить и развивать свою армию, вести свою внешнеполитическую деятельность, сохранить внешнеполитическое ведомство и дипломатические представительства республики в других государствах.

«Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности», — цитирует политика Sputnik.

Руководитель политической силы отметил, что если реалии требуют присутствия воинского контингента РФ в регионе, то следующим шагом должно стать создание единой группы войск, в частности в виде пограничных сил.

«Да, мы видим новый формат союзного объединения, границы которого, в том числе в рамках ответственности Армении и Арцаха, должны защищаться совместно и с участием вооруженных сил России», — отметил он.