Киев, , 12:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подразделение контрразведки службы безопасности Украины с годовщиной его образования. Текст поздравления был опубликован 27 декабря пресс-службой украинского лидера.

«Основана в начале становления нашего независимого государства, контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа (так на Украине называют Россию — ИА REGNUM)», — говорится в поздравлении.

По словам Зеленского, за годы существования украинской контрразведки она не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать страну изнутри.

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Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие украинской армии раскритиковали идею Зеленского о тотальной мобилизации в случае нападения на Украину российской армии.