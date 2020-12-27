Киев, 27 декабря 2020, 12:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подразделение контрразведки службы безопасности Украины с годовщиной его образования. Текст поздравления был опубликован 27 декабря пресс-службой украинского лидера.
По словам Зеленского, за годы существования украинской контрразведки она не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать страну изнутри.
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Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие украинской армии раскритиковали идею Зеленского о тотальной мобилизации в случае нападения на Украину российской армии.