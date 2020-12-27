Киев, , 14:06 — REGNUM Дед Мороз в Советском Союзе официально появился в 1937 году, так как 1937 год был годом массовых репрессий в СССР. Об этом рассказал бывший сотрудник Института национальной памяти Украины (УИНП), а ныне сотрудник секретариата уполномоченного по защите украинского языка Сергей Рябенко в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

«Почему это произошло в 1937 году? Потому что мы помним, что 1937 год — это период крупнейших политических репрессий в Советском Союзе, когда велась борьба в том числе и с церковью, потому советской власти очень было необходимо каким-то образом устранить или попытаться минимизировать влияние церкви, церковных традиций, связанных с празднованием Рождества», — отметил бывший сотрудник УИНП.

Украинский эксперт отметил, что на самом деле Советский Союз использовал образ сказочного персонажа, который существовал еще задолго до СССР и не был популярным.

Рябенко отметил, что о появлении такого персонажа, как Дед Мороз в контексте событий 1937 года в СССР можно говорить для того, чтоб помнить, что именно в этом году был один из пиков репрессий в Советском Союзе и большое количество людей стало жертвами данных репрессий.

«Поэтому эти процессы являются достаточно связанными между собой, переплетенными», — добавил он.

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Напомним, организаторы главной новогодней елки Украины, которая находится в Киеве, решили в уходящем 2020 году украсить верхушку праздничного дерева шляпой. Данное решение вызвало критику в адрес киевских властей. В итоге с верхушки главной елки страны демонтировали шляпу и заменили на традиционную звезду.

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Отметим, первое упоминание популярного в России и за рубежом персонажа Дед Мороз относят к 1840 году. Образ доброго старика появился на страницах рассказа «Мороз Иванович», который написал Владимир Одоевский. В 20-е годы прошлого столетия в связи с антирелигиозной компанией в советское время празднование Рождества Христова было запрещено, равно как и символы праздника — елка и Дед Мороз. А с 1927 года советская власть на официальном уровне запретила проведение новогодних елок. Ситуация изменилась с 1935 года, когда новогодняя елка снова была разрешена, однако теперь для празднования Нового года, а не Рождества Христова, как было ранее. Украшать верхушку новогоднего дерева рекомендовалось пятиконечной красной звездой, а не восьмиконечной вифлеемской, символизирующей Рождество Христово. Советская власть вслед за елкой реабилитировала и Деда Мороза. А 1 января 1937 года сказочный персонаж посетил кремлевскую елку. Роль Деда Мороза тогда сыграл артист Михаил Гаркави.

На Украине неоднократно заявляли, что Дед Мороз является наследием советской власти и продуктом пропаганды СССР. Советский Союз в украинских учебниках истории называют тоталитарным режимом, действовавшим до 1991 года в том числе и на территории современной Украины. На Украине как минимум последние десять лет все более широкое распространение приобретает такой персонаж, как Святой Николай Чудотворец, от имени которого детям на Украине дарят подарки 19 декабря. Вместе с тем в массе случаев новогодние праздники в большинстве украинских регионов до сих пор проходят в компании Деда Мороза и Снегурочки. Исключение составляют преимущественно западноукраинские области.