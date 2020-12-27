Берлин, , 11:44 — REGNUM Эра развития гиперзвукового оружия является настоящим кошмаром для европейской безопасности и новым витком в «спирали угроз». Об этом пишут авторы германской газеты Die Welt в своей статье.

Журналист Герхард Хегман в статье напоминает об учебном запуске межконтинентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы предупреждения о ракетном нападении. Авторы материала считают, что это говорит о том, что американская сторона не исключает ракетного удара по Европе.

Таким образом, появление гиперзвукового оружия знаменует то, что прежняя система противоракетной обороны и цепи оповещения становятся бесполезными, существенно сокращается время на реагирование при ракетном нападении.

Специалисты берлинского аналитического центра внешней политики отмечают, что гиперзвуковое оружие может существенно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. Контроль над гиперзвуковым оружием полностью отсутствует.

Напомним, что Россия была вынуждена создать гиперзвуковое оружие, так как США последовательно разрушали систему международного контроля над вооружениями, начиная с выхода из договора по ПРО.