Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой заразился коронавирусом, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

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В заявлении главы внешнеполитического ведомства республики, опубликованном пресс-службой МИД Молдавии, говорится, что у главы министерства иностранных дел коронавирус вызвал легкую форму COVID-19, при которой госпитализация ему не потребовалась, и он находится дома на самоизоляции. Состояние здоровья министра — удовлетворительное, он продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

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Напомним, ранее коронавирусом заразилась министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну. О повторном инфицировании коронавирусом сообщал министр внутренних дел Молдавии Павел Войку.

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