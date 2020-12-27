27 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Процесс перемен в Карабахе в частности и в Закавказье в целом вступает в новую фазу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала демонстрировать оппортунизм в отношении позиции Франции, которая выступает против любых альянсов с Анкарой и которую настораживает возможность появления в регионе альянса без участия США и ЕС. Также встает вопрос о присутствии НАТО в Грузии. Динамика процессов в регионе набирает силу.

Станислав Тарасов, , 11:35 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Мало кто предполагал, что после подписания мирного трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении карабахской войны события в Закавказье станут развиваться столь быстро. Хотя турецкое издание Hürriyet, тщательно анализируя складывающуюся новую ситуацию в регионе, предупреждало, что «внешне видимый ход событий — это только надводная часть айсберга, а основная часть ледяной глыбы находится глубоко под водой, где шла, идет и будет, видимо, продолжаться борьба между мировыми державами».

Действительно, в Закавказье тесно переплетаются интересы России, Запада, Турции и Ирана. Сам нагорно-карабахский конфликт давно интегрирован в сложный конгломерат процессов, проходящих через Сирию до Ливии, и процессов, корнями уходящих в Грузию. Сдвиги на любом из этих направлений сразу ведут к изменению геополитических факторов. Судите сами. Еще недавно, как пишет германское издание Cicero, «Грузия развивалась в положительном для Запада направлении, оставляя позади не только кандидатов в члены Европейского союза из бывшей Югославии, но и некоторые страны — члены ЕС». И вдруг Брюссель стал выражать беспокойство, что Тбилиси может свернуть с прозападного пути. Почему? Турецкое издание Haber7 сообщает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на «Конференции послов Грузии 2020», поддержала предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в Платформе сотрудничества шести стран: Россия — Турция — Иран — Грузия — Азербайджан — Армения. По оценке издания, это предполагает и контакты между Тбилиси и Москвой на самом высоком уровне.

Грузинская оппозиция встретила такую перспективу в штыки, заявляя, что «платформа, в которой может участвовать и Россия, неприемлема для Грузии», и обвинила Зурабишвили в занятии позиции, «противоречащей интересам национальной безопасности страны». Но это ничего не меняет в принципиальном смысле, хотя формально грузинский президент и подчеркнула, что «интеграция ее страны в НАТО и Европейский Союз является приоритетом внешней политики», но строить региональный мир она намерена-то с иными партнерами. Одного только беглого взгляда на географическую карту достаточно, чтобы понять, насколько было выгодно стратегическое положение Грузии как узловой точки в торговле между Востоком и Западом в условиях существования нагорно-карабахского конфликта, в особенности на так называемом Шелковом пути. Она использовала в своих интересах эти преимущества. Теперь ситуация изменилась, и надо спешить с новыми решениями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Прошло всего ничего с момента подписания 10 ноября соглашения о прекращении карабахской войны, а 4 декабря из Стамбула в Китай уже был направлен первый грузовой поезд Турция — Китай. 20 декабря он прибыл в пункт назначения — китайский город Сиань. За две недели своего пути состав пересек два континента, два моря и пять стран, преодолел расстояние в 8693 км через Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Согласно заявлению МИД Турции, состав проследовал по Транскаспийскому среднему коридору «Восток — Запад» и по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс. «Историческое путешествие» включало более 2300 километров по Турции, 220 км по территории Грузии, 430 км через Азербайджан, 420 км по Каспийскому морю (паромом), 3200 км и 2100 км по территории Казахстана и Китая соответственно. Состав длиной 754 м перевозил бытовую технику. Но если Грузия под давлением исключительно западных лоббистов будет удаляться от создания новой региональной безопасности и «платформы Эрдогана», то проходящий через ее территорию коммуникационный логистический узел может переместиться в ином направлении.

В этой связи турецкое издание Habertürk обращает внимание на то, как быстро президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству железной дороги Барда — Агдам и выдал предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую Автономную Республику. «Азербайджанские железные дороги» анонсировали строительство новой железнодорожной линии до станции «Степанакерт», хотя по всем признакам строительство на неконтролируемой Азербайджаном части армянского анклава в Нагорном Карабахе будет осуществлять Россия. В перспективе восстановленная и продленная до турецкой территории железная дорога может стать частью коридора в Турцию, а участок на территории Армении будет контролироваться российскими пограничниками. В свою очередь Анкара уже заявила о готовности построить железную дорогу с территории Турции в Нахичевань. Ведется речь и о восстановлении железнодорожного маршрута Карс — Гюмри — Нахичевань — Мегри — Баку из Турции через Армению.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на церемонии отправления первого грузового поезда Турция — Китай © twitter @akaraismailogl

Изменения в транспортной и энергетической конфигурации региона могут обернуться немалыми потерями для Грузии, если она не воспользуется новыми возможностями. Пример государственно ориентированной позиции российский бизнес продемонстрировал, когда грузы из России практически полностью ушли с железных дорог и из портов недружественных прибалтийских стран, заставив их транспортников писать слезные письма с просьбами возобновить грузопоток. В этом сейчас главный нерв момента. И не только. Минобороны Азербайджана сообщало, что Россия отправила по железной дороге в Азербайджан предназначенный для миротворцев в Карабахе груз, такие акции будут проводиться согласно протоколу, подписанному между Баку и Москвой. Велика вероятность ввода в эксплуатацию аэропорта в Степанакерте, который гипотетически способен принимать тяжелую военно-транспортную авиацию. Он может стать также логистическим центром для переброски гражданских грузов, а в перспективе оказаться важным слагаемым экономического роста Нагорного Карабаха.

Прямой маршрут из России снял бы многие проблемы логистики и снабжения, создал бы новые операционные возможности войсковой группировки 15-й миротворческой бригады. Это может пойти на пользу проекту строительства дороги из Азербайджана в Нахичеванскую автономию. Имеются предложения по восстановлению железнодорожного сообщения и созданию железнодорожной линии, которая могла бы соединить Нагорный Карабах с Арменией. Не случайно китайский город Сиань строит побратимские связи с Гюмри. Так что перемены в Карабахе и Закавказье вступают в новую фазу. Турецкие СМИ со ссылкой на Эрдогана сообщают, что «Тбилиси уже вышел на Анкару с целью обсуждения практической подготовки организации дипломатических усилий по формированию в регионе системы безопасности и сотрудничества в формате «платформы шести», что Эрдоган обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который «отнесся к этому проекту положительно».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Но тут есть немало подводных барьеров, которые необходимо преодолеть некоторым участникам предполагаемого проекта. Зурабишвили стала демонстрировать оппортунизм в отношении позиции Франции, на которую она прежде ориентировалась. Париж выступает против любых альянсов с Анкарой, и его настораживает возможность появления в регионе альянса без участия США и ЕС. Также встает вопрос о присутствии НАТО в Грузии. Ранее Анкара была сторонником вступления Грузии в Североатлантический альянс, но неизвестно, как Турция поведет себя сейчас. Появилась также перспектива упразднения Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Учитывая все эти факторы, китайское издание «Жэньминь жибао» предполагает, что «после карабахской войны открыто начало нового тура борьбы крупных внешних игроков в Закавказье, чтобы поддерживать там состояние напряжения». Действительно, динамика в регионе набирает силу, и нужно быть готовыми к дальнейшему развитию событий.