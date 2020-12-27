Киев, , 10:26 — REGNUM Военнослужащие и офицеры украинской армии раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Россия нападет на Украину, то в украинскую армию будут мобилизованы и мужчины, и женщины и все будут воевать. Об этом бывшие и действующие украинские военные рассказали в комментариях изданию «Страна.ua», опубликованных 26 декабря.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Крайне скептическое отношение к подобным заявлениям выразил участник гражданской войны в Донбассе, рядовой украинской армии Константин И.

«Украинская армия не обладает инфраструктурой, позволяющей обеспечить необходимым огромную массу призванных. Даже после отсева по возрасту и состоянию здоровья в армию призовут, допустим, несколько миллионов людей. Они что, в палатках будут жить и добираться пешими до передовой? Кто их будет лечить, кормить, обувать-одевать? А самое главное, что большинство из этих мобилизованных никогда не держало в руках оружие. Никто и никогда их не обучал. Зачем они на войне?» — задался вопросом военный.

Другой участник боевых действий в Донбассе сержант запаса ВСУ Вячеслав П. уверен, что, пока будет длится всеобщая мобилизация, «танки русских будут уже в Киеве».

«Это же не первая и не вторая мировая, сейчас война идет несколько недель. Да и глупо придумывать сказки о всеобщем патриотизме, я хорошо знаю, что думают в тылу о войне. Мобилизованные гражданские воевать не будут, будут толпами в плен сдаваться», — уверен военнослужащий.

Офицер украинской армии, капитан запаса ВСУ Алексей К. рассказал, что украинский президент в армии никогда не служил и не имеет понимания относительно того, что такое война и войска. Офицер ВСУ отметил, что только на прохождение курса молодого бойца необходим один месяц, а для получения воинской специальности уходит порядка года, добавил военный.

«Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред», — подчеркнул офицер ВСУ.

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«Как показывает практика, от мобилизованных гражданских никакой пользы на войне. А больше головной боли и геморроя. На мобилизованных тратятся время и ресурсы, которые нужны реальным бойцам в войсках. Это миллионный груз на ногах действующей профессиональной армии», — рассказал участник гражданской войны в Донбассе Юрий В. в звании подполковника ВСУ.

Ссылаясь на опыт первых лет гражданской войны в Донбассе, один из участников войны против республик Донбасса Сергей Ч., имеющий звание старшего лейтенанта, назвал слова Зеленского «никудышной затеей». Мобилизованные, по словам офицера, воевать не хотят.

«Армия мобилизованных по всеобщему принципу — это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади», — подчеркнул военный.

Он также предложил украинскому президенту ответить на вопросы, где достать обмундирование, продовольствие, оружие и боеприпасы для мобилизованных, где мобилизованных разместить и есть ли у государства денежные средства для выплаты семьям в случае потери кормильца?

«Заявления о всеобщей мобилизации — это признак паники и непрофессионализма власти. Которая готова бросить в мясорубку всех подряд. Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», — отметил майор ВСУ Юрий К., участник гражданской войны в Донбассе.

Офицер вооруженных сил Украины также подчеркнул, что после мобилизации экономика страны «умрет», так как из нее будут изъяты рабочие руки. Военнослужащий предположил, что заявление о всеобщей мобилизации Зеленский сделал «для пафоса».

«На самом деле нет. Чтобы воевать, нужна мотивация. Все мотивированные ушли воевать добровольцами в 2014 году. Других уже нет», — заключил он.

Напомним, ранее Владимира Зеленского за его идею всеобщей мобилизации раскритиковал генерал вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

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