Минск, , 08:12 — REGNUM В новогодние праздники в Белоруссии будут предприняты усиленные меры безопасности для недопущения чрезвычайных происшествий, заявила 26 декабря пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам представителя МВД, несение службы в усиленном режиме продолжается и сейчас.

«И безусловно, будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия», — подчеркнула она.

Обратившись к жителям и гостям страны, которые приедут на новогодние праздники в Белоруссию, Чемоданова выразила просьбу относиться с пониманием «к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции». Она уточнила, что в данном случае речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, которые будут предприняты исключительно в целях безопасности.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о раскрытии террористической группы Николая Автуховича, которая «тоннами» возила оружие через Украину.

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